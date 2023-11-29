ОБЗОР | От люксовых наборов за 600 евро до дилдо: адвент-календари вышли на новый уровень. Что выбрать?
С наступлением декабря многие из нас начинают ощущать волшебство предстоящих зимних праздников. Одним из самых популярных способов последних лет встретить праздник с азартом и радостью является выбор и использование адвент-календарей. Эти календари, представляющие собой специально оформленные коробочки с подарками, стали неотъемлемой частью предпраздничной атмосферы. Давайте рассмотрим, насколько разнообразными они могут быть.
1. Традиционные сюрпризы: Базовый вариант съедобных адвент-календарей, которые могут включать в себя маленькие шоколадки, всевозможные съедобные угощения, или даже, например, чай или орехи за каждым из 24 декабрьских дней. Этот классический формат поддерживает сладкий настрой в ожидании праздника и часто заменяет ежедневный приход гномиков и эльфов к детям и взрослым.
2. Календари для домашних питомцев: В мире, где наши домашние любимцы становятся полноправными членами семьи, адвент-календари для домашних питомцев стали популярным и трогательным трендом. Эти календари созданы, чтобы ваши четвероногие друзья тоже могли наслаждаться предпраздничной радостью.
Каждое окошко календаря скрывает подарочек для вашего питомца, будь то вкусное лакомство, новые игрушки, или даже креативные аксессуары. Календари для домашних питомцев становятся не только способом весело провести время в преддверии Рождества, но и замечательным способом выразить свою заботу и любовь к своим пушистым друзьям.
3. Тематические истории: Адвент-календари могут рассказывать истории. Например, каждый день можно раскрывать новую часть занимательного рассказа или собирать головоломку, создавая напряжение и интригу.
Совет из практики: придумайте свою историю и расскажите ее в 24-х частях! Напомните о лучших моментах жизни, положите себе или любимом человеку пожелание, вдохновите посланием.
4. Эротические календари: Для тех, кто ищет дозу страсти в преддверии праздников, существуют эротические адвент-календари. Они предлагают за каждым окном нечто более интригующее – от пикантных массажных масел и афродизиаков до соблазнительных аксессуаров. Эти календари призваны добавить острых ощущений и романтики к праздничным вечерам, а также согреть в долгие, холодные зимние вечера.
Совет из практики: рекомендуем взять не стандартный календарь Deluxe, а чуть-чуть дороже Premium. Разница в цене не сильно значительная, но продукция различается сильно - в премиальной версии вас будет радовать гораздо более качественные и многофункциональные игрушки.
5. Косметические удовольствия: Косметические адвент-календари стали настоящим хитом в последние годы. За каждым окошком можно обнаружить мини-версии популярных косметических средств, от помад и теней до кремов и парфюмерии. В хороших наборах встречаются также и полноразмерные версии!
Совет из практики: Не берите очевидно дешевые коробки, если не хотите разочароваться. Лучше взять проверенные бренды – там и качество будет лучше, и наполнение вас порадует.
Хитом косметических календарей в уходящем году стал календарь от Rituals – его дамы скупали в первую очередь.
Самым дорогим косметическим календарем в Эстонии стал, пожалуй, календарь от Yves Saint Laurent – почти 600 евро!
6. Хобби и творчество: Для любителей рукоделия существуют календари, в которых каждый день предлагается новый материал или инструмент для творчества. Это может быть все, начиная от ниток и иголок до красок и кистей.
7. Винные и кулинарные радости: Любители вина и кулинарии найдут свой идеальный адвент-календарь с мини-бутылочками вина, разнообразными закусками или даже рецептами для приготовления праздничных блюд.
Совет из практики: составьте подобный календарь сами, подобрав для себя любимые напитки. Подставку для винного календаря можно купить на любом китайском агрегаторе товаров.
8. Календари с игрушками: Для детей и любителей игрушек созданы адвент-календари с маленькими игрушками. Каждый день ребенок может распаковать нового персонажа или элемент для создания своей уникальной истории.
Совет из практики: Изучите наполнение! Большое количество календарей содержат крайне маленькие детали. Такой календарь подойдет не всем детям.
Адвент-календари представляют собой удивительный способ сделать ожидание Рождества еще более захватывающим и веселым. Благодаря разнообразию предложений на рынке каждый может найти календарь, соответствующий своим интересам и предпочтениям. В этом году дайте себе разрешение наслаждаться магией праздника каждый день, открывая новый подарок из адвент-календаря. Главная задача - подобрать календарь по вкусу и не разочароваться!