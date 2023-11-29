ОБЗОР | От люксовых наборов за 600 евро до дилдо: адвент-календари вышли на новый уровень. Что выбрать?

1. Традиционные сюрпризы: Базовый вариант съедобных адвент-календарей, которые могут включать в себя маленькие шоколадки, всевозможные съедобные угощения, или даже, например, чай или орехи за каждым из 24 декабрьских дней. Этот классический формат поддерживает сладкий настрой в ожидании праздника и часто заменяет ежедневный приход гномиков и эльфов к детям и взрослым.

2. Календари для домашних питомцев: В мире, где наши домашние любимцы становятся полноправными членами семьи, адвент-календари для домашних питомцев стали популярным и трогательным трендом. Эти календари созданы, чтобы ваши четвероногие друзья тоже могли наслаждаться предпраздничной радостью.

Каждое окошко календаря скрывает подарочек для вашего питомца, будь то вкусное лакомство, новые игрушки, или даже креативные аксессуары. Календари для домашних питомцев становятся не только способом весело провести время в преддверии Рождества, но и замечательным способом выразить свою заботу и любовь к своим пушистым друзьям.

3. Тематические истории: Адвент-календари могут рассказывать истории. Например, каждый день можно раскрывать новую часть занимательного рассказа или собирать головоломку, создавая напряжение и интригу.

Совет из практики: придумайте свою историю и расскажите ее в 24-х частях! Напомните о лучших моментах жизни, положите себе или любимом человеку пожелание, вдохновите посланием.

4. Эротические календари: Для тех, кто ищет дозу страсти в преддверии праздников, существуют эротические адвент-календари. Они предлагают за каждым окном нечто более интригующее – от пикантных массажных масел и афродизиаков до соблазнительных аксессуаров. Эти календари призваны добавить острых ощущений и романтики к праздничным вечерам, а также согреть в долгие, холодные зимние вечера.