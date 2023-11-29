Каким женщинам в СССР платили самые большие зарплаты

Режиссёры и актрисы

Ставка кинорежиссёра составляла около пары сотен рублей. Однако постановочные надбавки позволяли творческим людям прекрасно жить. За съёмку односерийного полнометражного фильма режиссёр получал 4000-6500 рублей, а за двухсерийный постановочные удваивались.

Такие женщины-режиссёры, как Кира Муратова, Татьяна Лиознова, Светлана Дружинина, Алла Сурикова, зарабатывали деньги наравне с известными коллегами мужского пола.

Зарплата актрис тоже складывалась из многих составляющих: ставка, надбавки за профессионализм, гонорар за съёмки и прочее. За дублирование картины на русском языке актриса зарабатывала 350 рублей. Звёзды советского кино могли получать в месяц до 2500 рублей.

Спортсменки

„Голая ставка“ у профессиональных спортсменок могла быть не очень высокой — 250-300 рублей. Однако существовали дополнительные выплаты и премии за победы и рекорды. Самые выдающиеся спортсменки зарабатывали около 1500 рублей в месяц. Кроме того, им могли выделить квартиру и личный транспорт.

Эстрадные звёзды

Известные певицы за один концерт получали гонорар 400-500 рублей. Несколько концертов в месяц приносили хорошие деньги.

К слову, концерты часто давали и кинозвёзды. Многие актёры и актрисы умели петь и читать стихи. Залы на творческих вечерах всегда были забиты.

Женщины в космосе и в науке

Космонавты в СССР пользовались особым уважением. Покорителям инопланетных пространств достойно платили — до 5000 рублей. Соответственно, Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, отлично жила при СССР.

Женщины-учёные высокого уровня, профессора, руководители институтов и исследовательских центров получали от 500 до 1000 рублей. За интеллектуальный труд дамам полагались различные льготы — квартиры, служебный транспорт, путёвки.

Директора магазинов и товароведы

Также женщины могли очень хорошо заработать, если им удавалось стать директором магазина, ресторана или торговых сетей. При обычной ставке — максимум 600 рублей — представительницы прекрасного пола жили отлично.