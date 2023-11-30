ФОТО И ВИДЕО | Тропикана-женщины в лучах Меладзе: такого количества роскошных дам Alexela еще не видел

Шикарные девушки и женщины с укладками и макияжем, в шубах и пальто, воодушевленные и счастливые, прибывая в прекрасном настроении и предвкушая этот вечер, забегали на каблучках в концертный зал Alexela. Еще немного, и он выйдет на сцену. Тот, песни которого поют все - от мала до велика, чьи песни есть во всех караоке-барах и наверняка найдутся где-нибудь в твоем плей-листе. Валерий Меладзе не заставил прекрасных дам и их спутников долго ждать – задержка от заявленного тайминга была не более 20 минут. И вот он на сцене...

В этот раз не было новых песен или незнакомых синглов, певец не заставлял гостей слушать малоизвестные треками в ожидании тех самых долгожданных. Валерий, один за одним, одаривал зрителей только самыми мощными и популярными хитами: усидеть на месте было невозможно. Тот самый случай, когда партер, пожалуй, завидовал балкону, ведь в партере не было возможности танцевать, зато балконы ходили ходуном, дав волю чувствам.

Настоящий взрыв страстей произошел, когда зал начал хором ни с того ни с сего петь „Салют, Вера“, в то время, как Валерий Меладзе принимал цветы и давал некоторым дамам автографы. Удивительно, как в одну секунду зал превратился в единый организм. Этот момент настолько поразил певца, что дальше он пошел уже не по заготовленному сет-листу, а по зову сердца зала, принимая заявки на следующие песни. Эта спонтанность добавила атмосфере уникальности и оставила в памяти каждого присутствующего что-то невероятное.

Безусловно, после такого перформанса он не мог не исполнить „Салют, Вера“. Пребывая в экстазе, пел весь зал!

Но не женщинами едиными был полон Alexela - время от времени из глубин зала доносились и мужские вскрикивания: „Валееера“ или „Валера, молодец! “, словно зрители, не в силах больше сдерживать эмоции, выражали восторг так ярко и эмоционально, как могли.

Вечер с Валерием Меладзе в Таллинне стал не просто концертом, а настоящим праздником музыки, фееричных эмоций и торжества души. Сцена Alexela превратилась в место, где слились воедино радость, страсть и восхищение, оставив в памяти каждого зрителя невероятные воспоминания.