„Вечеринки для русскоязычных могут звучать красиво!“: популярный таллиннский ночной клуб избавляется от негативной репутации и вновь открывает свои двери

Ночной клуб PRIVE был открыт в декабре 2002 года, и за 21 год работы к сожалению морально устарел с точки зрения внутреннего наполнения и технических решений. Основная задача ребрендинга была вернуть клуб в облик и стандарты современных европейских ночных клубов. Сейчас клуб перешел в управление командой „Sapronov Kutsub“.

Принципиальное изменение в концепции: теперь в заведении есть возростные ограничения - в клубе ждут гостей с 21 года.

По словам управляющего PRIVE все изменения во внешнем виде клуба будут ощущаться с порога. “Их довольно долго перечислять. Обновлены фойе, гардероб, сцена, VIP-зона, курилка. Реновация затронула практически каждый угол ночного клуба, однако мы не останавливаемся на достигнутом и в течении ближайших нескольких месяцев будут продолжаться обновления. Наша задача - придать ночному клубу современный облик“,- рассказал Артемий Сапронов, управляющий Sapronov Kutsub.

„К сожалению, репутация ночного клуба под его закрытие была максимально негативная, и это то, с чем нам приходится бороться как перед открытием, так и в процессе. Будем надеяться, что гости почуствуют разницу и оценят новые стандарты работы“,- откровенно признается Артемий.

По словам организаторов теперь PRIVE будет придерживаться главный принципам работы Sapronov Kutsub - клиентоориентированности, и надеятся, что гость будет чувствовать это в каждом моменте его пребывания. „Как знают гости „Old Irish“ и „Paparazzi“, где также проходят мероприятия, что основная черта клуба - это люди, создающие настроение и удобство в обслуживании по всем удобным гостю каналам связи, от гардероба до администрации“.

Безусловно мы поинтересовались и о системе безопасности в ночном заведении: „В ночном клубе обновлена система видеонаблюдения, заключён договор с охранной фирмой, произошла переоценка охранного плана и системы безопасности внутри клуба“, - заверил Артемий Сапронов.