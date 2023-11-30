ВИДЕО | „Когда пьяненькая, тогда могу“: смотри, что творилось у Alexela перед концертом Меладзе - настоящий вихрь женских эмоций

Среда, 29 ноября, стала долгожданным моментом для многочисленных поклонников эстрадной звезды — Валерия Меладзе, который наконец-то пронес свой творческий вихрь через Таллинн. Концерт, прошедший в зале Alexela, однозначно стал незабываемым событием для жителей Эстонии. Перед самым началом мероприятия репортер Bublik решила разузнать, насколько хорошо эстонские женщины подготовились к встрече с их любимцем, и насколько глубоко они погружены в мир песен Валерия Меладзе.