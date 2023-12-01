ПЕРВЫЕ ФОТО, ВИДЕО | Праздник к нам приехал! Яркие огни и много красного: легендарный караван Coca-Cola прибыл в Таллинн

С тех пор, как караван Coca-Cola впервые появился в телевизионной рекламе в середине 90-х, прошло почти тридцать лет, а образ большого и доброго Санта-Клауса плотно закрепился в умах людей. Так, фургон стал рождественским символом во всем мире. Пожалуй, сегодня, действительно, уже не найти семьи, на чьем столе в праздники не окажется бутылочки Coca-Cola.