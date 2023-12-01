Благодаря Кае Каллас Елена Зеленская вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира

Как отмечает Financial Times, жену украинского лидера добавила в список самых влиятельных женщин мира премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что ее больше всего восхищает „честность“ Елены Зеленской.

„Через четыре месяца после вторжения России в Украину она (Елена Зеленская – прим. ред.) сказала журналисту: „Никто из нас не в порядке“. Она знает, каково это - проснуться и увидеть, что твоя родина захвачена империалистическим соседом; не знать, когда и увидишь ли ты своих близких в следующий раз; как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря на все это“, - отметила Каллас.

Она отметила, что Елена Зеленская - „мировой символ стойкости, как и ее муж“. Каллас также напомнила, что первая леди Украины развивает немало социальных проектов, в частности в сфере психического здоровья украинцев во время войны.

„Сейчас мир должен прислушаться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы одержать победу над Россией и положить конец страданиям“, - подчеркнула премьер Эстонии.

В список самых влиятельных женщин вошли также австралийская актриса Марго Робби, американская певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии ООН Элизабет Марума Мрема, министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.