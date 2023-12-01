Конфеты и праздничное настроение: из Ласнамяэ до ярмарки в Т1 можно будет прокатиться на специальном рождественском автобусе

Семейное мероприятие, которое пройдет в центральном атриуме на первом этаже Т1, начнется в полдень и продлится до 17:00. На рождественской ярмарке будет присутствовать более полусотни торговцев.

В 13:00 на сцену выйдет молодая певица L’era Валерия. Затем состоятся выступления работающих в Т1 танцевальных клубов LifeDance Studio и Tantsugeen, а в 14:00 начнется праздничный концерт Иво Линна и Supernova. С 13:00 до 16:00 детей будут радовать Дед Мороз и гномик.

В Т1 установлена самая высокая рождественская елка в крытом помещении в Эстонии и всегда пользовавшийся большим успехом фотоуголок, куда можно прийти и сделать праздничные фотографии всей семьей.

Рождественский автобус

Рейс до центра Т1 отправляется от остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00 и возвращается в 15:30 от остановки Kivimurru рядом с Т1. Дед Мороз и гномик создадут в автобусе праздничную атмосферу и раздадут сладости. Будет звучать приятная рождественская музыка.

Детальное расписание найдете ЗДЕСЬ или ниже:

Расписание и маршрут в Т1:

11.00 Ussimäe tee

11.05 Priisle kauplus

11.10 Linnamäe tee

11.15 Taevakivi

11.20 Sabatähe

11.25 Varraku

11.30 Pikri

11.35 P.Pinna

11.45 Sõjamäe raba

11.50 Vesse

11.55 Orto

12.00 Kivimurru (T1 kõrval)

Расписание и маршрут из Т1:

15.30 Kivimurru (T1 kõrval)

15.35 Orto

15.40 Vesse

15.45 Sõjamäe raba

15.55 P.Pinna

16.00 Pikri

16.05 Varraku

16.10 Taevakivi

16.15 Linnamäe tee

16.20 Priisle kauplus

16.25 Ussimäe tee