Конфеты и праздничное настроение: из Ласнамяэ до ярмарки в Т1 можно будет прокатиться на специальном рождественском автобусе
В субботу, 2 декабря, в центре Т1 пройдет традиционная рождественская ярмарка, предлагающая предпраздничные развлечения для всей семьи. На ярмарке можно будет найти большой выбор идей подарков от эстонских дизайнеров и рождественских вкусов от производителей продуктов питания. До Т1 можно добраться на специальном рождественском автобусе, который впервые в день рождественской ярмарки, 2 декабря, будет курсировать из Ласнамяэ в Т1 и обратно.
Семейное мероприятие, которое пройдет в центральном атриуме на первом этаже Т1, начнется в полдень и продлится до 17:00. На рождественской ярмарке будет присутствовать более полусотни торговцев.
В 13:00 на сцену выйдет молодая певица L’era Валерия. Затем состоятся выступления работающих в Т1 танцевальных клубов LifeDance Studio и Tantsugeen, а в 14:00 начнется праздничный концерт Иво Линна и Supernova. С 13:00 до 16:00 детей будут радовать Дед Мороз и гномик.
В Т1 установлена самая высокая рождественская елка в крытом помещении в Эстонии и всегда пользовавшийся большим успехом фотоуголок, куда можно прийти и сделать праздничные фотографии всей семьей.
Рождественский автобус
Рейс до центра Т1 отправляется от остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00 и возвращается в 15:30 от остановки Kivimurru рядом с Т1. Дед Мороз и гномик создадут в автобусе праздничную атмосферу и раздадут сладости. Будет звучать приятная рождественская музыка.
Детальное расписание найдете ЗДЕСЬ или ниже:
Расписание и маршрут в Т1:
11.00 Ussimäe tee
11.05 Priisle kauplus
11.10 Linnamäe tee
11.15 Taevakivi
11.20 Sabatähe
11.25 Varraku
11.30 Pikri
11.35 P.Pinna
11.45 Sõjamäe raba
11.50 Vesse
11.55 Orto
12.00 Kivimurru (T1 kõrval)
Расписание и маршрут из Т1:
15.30 Kivimurru (T1 kõrval)
15.35 Orto
15.40 Vesse
15.45 Sõjamäe raba
15.55 P.Pinna
16.00 Pikri
16.05 Varraku
16.10 Taevakivi
16.15 Linnamäe tee
16.20 Priisle kauplus
16.25 Ussimäe tee