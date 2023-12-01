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01.12.2023, 12:27

Конфеты и праздничное настроение: из Ласнамяэ до ярмарки в Т1 можно будет прокатиться на специальном рождественском автобусе

 
Рождественский автобус
Рождественский автобус
ФОТО: Pressifoto

В субботу, 2 декабря, в центре Т1 пройдет традиционная рождественская ярмарка, предлагающая предпраздничные развлечения для всей семьи. На ярмарке можно будет найти большой выбор идей подарков от эстонских дизайнеров и рождественских вкусов от производителей продуктов питания. До Т1 можно добраться на специальном рождественском автобусе, который впервые в день рождественской ярмарки, 2 декабря, будет курсировать из Ласнамяэ в Т1 и обратно.

Семейное мероприятие, которое пройдет в центральном атриуме на первом этаже Т1, начнется в полдень и продлится до 17:00. На рождественской ярмарке будет присутствовать более полусотни торговцев.

В 13:00 на сцену выйдет молодая певица L’era Валерия. Затем состоятся выступления работающих в Т1 танцевальных клубов LifeDance Studio и Tantsugeen, а в 14:00 начнется праздничный концерт Иво Линна и Supernova. С 13:00 до 16:00 детей будут радовать Дед Мороз и гномик.

В Т1 установлена самая высокая рождественская елка в крытом помещении в Эстонии и всегда пользовавшийся большим успехом фотоуголок, куда можно прийти и сделать праздничные фотографии всей семьей.

Рождественский автобус

Рейс до центра Т1 отправляется от остановки Ussimäe tee в субботу в 11:00 и возвращается в 15:30 от остановки Kivimurru рядом с Т1. Дед Мороз и гномик создадут в автобусе праздничную атмосферу и раздадут сладости. Будет звучать приятная рождественская музыка.

Детальное расписание найдете ЗДЕСЬ или ниже:

Расписание и маршрут в Т1:

  • 11.00 Ussimäe tee

  • 11.05 Priisle kauplus

  • 11.10 Linnamäe tee

  • 11.15 Taevakivi

  • 11.20 Sabatähe

  • 11.25 Varraku

  • 11.30 Pikri

  • 11.35 P.Pinna

  • 11.45 Sõjamäe raba

  • 11.50 Vesse

  • 11.55 Orto

  • 12.00 Kivimurru (T1 kõrval)

Расписание и маршрут из Т1:

  • 15.30 Kivimurru (T1 kõrval)

  • 15.35 Orto

  • 15.40 Vesse

  • 15.45 Sõjamäe raba

  • 15.55 P.Pinna

  • 16.00 Pikri

  • 16.05 Varraku

  • 16.10 Taevakivi

  • 16.15 Linnamäe tee

  • 16.20 Priisle kauplus

  • 16.25 Ussimäe tee

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