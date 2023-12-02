02.12.2023, 08:30
Чем закончилась Рижская неделя моды? Узнайте в передаче „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“
ФОТО: Erakogu
Рижская неделя моды 2023 - финальный аккорд в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 3 декабря в 11:00 и 22:00 на TV3+!
В этом выпуске программы телезрителей ждет заключительный день модного сезона Riga Fashion Week 2023. Увидим новые коллекции европейских дизайнеров из Латвии и Польши, а также узнаем последние модные тенденции от GIVEN.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!