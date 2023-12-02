ВИДЕО | „Хочу, чтобы Украине было чем воевать“: гости рождественского каравана о праздничном настроении, мечтах и желаниях

Рождественский караван Coca-Cola приехал в Эстонию непосредственно из Лапландии, из деревни Деда Мороза. Он начал свой путь в начале ноября, проехал через семь финских городов, где делал остановки, и последняя восьмая остановка была здесь, в Таллинне, в квартале Ротерманни.

„Эта традиция с рождественским караваном зародилась почти 30 лет назад. В 90-х годах караваны начали разъезжать и приносить людям радость Рождества. Всего по миру, во время зимних праздников, разъезжает около 40 караванов, - рассказала коммуникационный менеджер Coca-Cola Лис Леппик. - Впервые, после многих-многих лет ожидания, приехал рождественский караван и в Эстонию дарить праздничное настроение и рождественское волшебство. Основная идея нашей кампании в этом году, это то, что миру нужно больше Дедов Морозов, надо больше делать добра“.

Именно для создания праздничного настроения и собрались люди вокруг площадки Coca-Cola. Кто-то нам рассказал, что елку нарядил еще в ноябре, а у кого-то до сих пор еще нет новогоднего настроения и до центра города дошел для того, чтобы найти вдохновение. У других в семье гномики начали ходить еще с начала ноября, а другие просто любят колу и пришли для того, чтобы полакомиться напитком.

Этим вечером нам удалось поговорить не только с гостями праздничной локации, но и с самим Дедом Морозом! Смотри видео, чтобы узнать о чем говорят люди и почему заплакал Дед Мороз!