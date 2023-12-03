Kalev завершил производство рождественской продукции – изготовлено 600 тонн сладостей

Некоторые из рождественских сладостей были произведены на заводе Kalev в Юри еще в разгар лета, но основательно к производству рождественской продукции приступили в сентябре. Завершилось производство рождественских сладостей на этой неделе.

„Для эстонского рынка мы произвели 400 тонн рождественского шоколада и конфет, остальная продукция была произведена на экспорт в разные страны. Жители Эстонии также потребят около 200 тонн пипаркооков Kalev, но сезон этого пряного печенья начался уже в сентябре“, – рассказал председатель правления Orkla Eesti Кайдо Кааре.

Кааре добавил, что люди, вероятно, будут делать подарки даже несмотря на экономический спад, но по закупкам и крупным заказам, которые Kalev получил на данный момент, видно, что предпочтение, в отличие от прежних лет, отдается подарочным наборам меньшего размера и более дешевым вариантам.

Потребители также каждый год ждут чего-то нового. „Одним из новых популярных продуктов стал темный шоколад с начинкой со вкусом рождественских специй – он может пропасть из продажи уже в начале декабря. Мы также предрекаем успех традиционным конфетам Maiuspala в красной коробке. Наряду с новыми продуктами жители Эстонии, конечно, ждут и так называемую рождественскую классику Kalev – например, марципановые конфеты со вкусом ликера Vana Tallinn, спрос на которые сохраняется и после праздников“, – сказал Кааре.

В ассортимент рождественской продукции Kalev вошло 36 продуктов со специальным оформлением, среди которых помимо уже ставших классикой сладостей есть 6 новинок. Традиционно наиболее активно покупают 20-граммовые плитки рождественского шоколада „от гномика“, оформленные в рождественском стиле упаковки конфет, шоколад с рождественскими вкусами и простой пипаркоок.

Orkla Eesti AS является ведущим предприятием пищевой промышленности Эстонии, объединяющим два местных бренда и производственных подразделения с многолетней историей – Kalev и Põltsamaa –, а также представляющим на эстонском рынке ряд других известных брендов, таких как Felix, Taffel, Laima, Selga и прочие. Кондитерская фабрика Orkla Eesti Kalev является одним из крупнейших и самых современных заводов по производству сладостей в Северных странах и странах Балтии, и находится в поселке Юри в Харьюмаа.