Конец культового места: с нового года закрывается популярный бар Sveta у Балтийского вокзала

Sveta Baar вырос из магазина винтажной одежды и бара в известный клуб и место проведения концертов, куда с удовольствием стекались как местные жители, так и туристы.

„К сожалению - если говорить прямо и честно - в текущей экономическо-политичекой ситуации у нас нет возможности продолжать деятельность и мы просто больше не можем бороться. Мы всегда основывались на миссии и пытались делать хорошие вещи. Поддерживали местных и общину, придерживались ценностей, были инклюзивными и честными“, - говорит Люк Теэтсов-Фаулкнер.

„Эти шесть лет на Балтийском вокзале были чрезвычайно интересными и вдохновляющими – Sveta уж точно была чем-то большим, чем просто бар. Сейчас мы закрываем двери, но дух Sveta продолжит жить дальше, и кто знает, что принесет будущее“, - добавил он.

По его словам, за закрытием стоит комбинация нескольких причин: коронакризис, энергетический кризис, экономический кризис, ограничения и законы, война, джентрификация и высокие цены абсолютно на все. Даже поток туристов до сих пор меньше, чем раньше.