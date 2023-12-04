Больше двух метров! В Индии живет женщина с самыми длинными волосами в мире

Мировой рекорд установила 46-летняя Смита Шривастава из индийского штата Уттар-Прадеш — крупнейшей в мире административно-территориальной единицы по населению. Длина локонов Шриваставы — 236,22 см.

Смита отращивает волосы с 14 лет. Ее вдохновила мать, генам которой она приписывает „здоровый рост“ своих волос.

Смита также стремилась подражать стилю хинди-актрис 1980-х годов, у которых были „длинные и красивые волосы“. „В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричь волосы, поэтому женщины отращивают их, — объяснила Смита. — Длинные волосы подчеркивают красоту женщины“.

Смита обычно моет волосы два раза в неделю. Весь процесс занимает до трех часов — 30−45 минут мытья, затем вытирание полотенцем, а затем женщина распутывает руками волосы, что обычно занимает два часа. „Я кладу простыню, на которой распутываю волосы, стоя на кровати“, — сказала Смита.

Когда волосы распутаны и полностью высушены, она расчесывает их, прежде чем заплести косу или завязать в пучок. После этого Смита собирает с простыни выпавшие волосы и хранит их в пакете. „Я ни разу не выбрасывала волосы за последние 20 лет“, — призналась она.

Смита начала собирать все выпавшие волосы, когда у нее внезапно произошло „серьезное“ выпадение волос. „Идея выбросить их меня огорчала. Я начала плакать, что у меня такое выпадение волос“, — вспоминает Смита. Иногда во время ходьбы ее волосы застревают под ногами и рвутся, поэтому Смита тоже старается собрать все эти пряди.

Единственный раз Смита постриглась, когда заболела во время беременности вторым ребенком. Отрезала примерно 30 сантиметров. „Люди приходят ко мне, трогают мои волосы, фотографируются, делают селфи со мной и часто спрашивают о средствах, которыми я пользуюсь, ведь у меня красивые волосы. Я рассказываю им, что я наношу на свои волосы, и они хотят сделать то же самое, чтобы добиться здоровых волос“, — рассказала женщина.

Смита очень рада, что теперь она является обладательницей титула в Книге рекордов Гиннесса, о котором, по ее словам, она раньше мечтала. „Я буду заботиться о своих волосах столько, сколько смогу. Я никогда не буду стричься, потому что моя жизнь в моих волосах. Я хочу, чтобы мои волосы росли больше, и посмотрим, как долго мне удастся с ними справляться“, — заявила она.