Оксфордский университет назвал Rizz главным словом 2023 года. Что оно значит?

Термин — разговорное сокращение от charisma. Его можно использовать и как существительное, и как глагол. Сам Оксфордский словарь выдвинул следующее определение: „способность располагать к себе людей посредством стиля, обаяния или привлекательности; способность обольщать потенциального романтического или сексуального партнера“.

В Оксфорде отметили, что популярность слова rizz резко увеличилась после интервью Тома Холланда изданию BuzzFeed летом 2023 года. В нем актер говорит, что не чувствует, что у него есть какая-то определенная харизма.

При выборе слова года учитывалось мнение экспертной группы, а также результаты онлайн-голосования. Кроме rizz, издательство отметило такие термины, как prompt (запрос к нейросети для генерации контента), situationship (обозначение для отношений, где партнеры не договорились об их статусе) и swiftie (фанат Тейлор Свифт).