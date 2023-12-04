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04.12.2023, 20:00

Оксфордский университет назвал Rizz главным словом 2023 года. Что оно значит?

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ФОТО: Jure Divich | Shutterstock

Rizz — главное слово 2023 года по версии издательства Оксфордского университета, авторов одного из самых авторитетных словарей английского языка. Информация об этом появилась на официальном сайте справочника, передает „Сноб“.

Термин — разговорное сокращение от charisma. Его можно использовать и как существительное, и как глагол. Сам Оксфордский словарь выдвинул следующее определение: „способность располагать к себе людей посредством стиля, обаяния или привлекательности; способность обольщать потенциального романтического или сексуального партнера“.

В Оксфорде отметили, что популярность слова rizz резко увеличилась после интервью Тома Холланда изданию BuzzFeed летом 2023 года. В нем актер говорит, что не чувствует, что у него есть какая-то определенная харизма.

При выборе слова года учитывалось мнение экспертной группы, а также результаты онлайн-голосования. Кроме rizz, издательство отметило такие термины, как prompt (запрос к нейросети для генерации контента), situationship (обозначение для отношений, где партнеры не договорились об их статусе) и swiftie (фанат Тейлор Свифт).

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