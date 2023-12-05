05.12.2023, 10:03
Щедрое открытие: Domino’s Pizza раздаст таллиннцам 500 бесплатных пицц(1)
ФОТО: | Shutterstock
В торговом центре Mustamäe Keskus откроется первый в Эстонии ресторан всемирно известной сети пиццерий Domino’s Pizza. В честь открытия пиццерия сделает для горожан щедрый подарок - раздаст 500 бесплатных пицц.
По заверению организаторов акции, единственное, что надо сделать для получения бесплатной пиццы - это прийти в день открытия в новую пиццерию Domino’s pizza: „Присоединяйтесь к пицца-вечеринке, лайкнув нашу страницу в Facebook, и будьте в числе первых 500 покупателей на торжественном открытии 6 декабря“.
Бесплатные пиццы будут раздавать в определенное время:
Сессия 1: 12.00-14.00 (250 бесплатных пицц)
Сессия 2: 17.00-19.00 (250 бесплатных пицц)