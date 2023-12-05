Щедрое открытие: Domino’s Pizza раздаст таллиннцам 500 бесплатных пицц

По заверению организаторов акции, единственное, что надо сделать для получения бесплатной пиццы - это прийти в день открытия в новую пиццерию Domino’s pizza: „Присоединяйтесь к пицца-вечеринке, лайкнув нашу страницу в Facebook, и будьте в числе первых 500 покупателей на торжественном открытии 6 декабря“.