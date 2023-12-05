Топчик
05.12.2023, 15:06

Работница клуба перечислила самые странные забытые гостями вещи

 
Негативный тест на беременность. Иллюстратвиное фото.
Негативный тест на беременность. Иллюстратвиное фото.
ФОТО: nanka | Shutterstock

Работница одного из ночных клубов Шотландии перечислила в социальной сети TikTok самые странные вещи, забытые гостями заведения после одной из ночей. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что работает в одном из самых больших клубов Глазго. В видео она показала, что нашла на полу брошюру с гидом по городу.

„Прекрасно, что он привел вас в лучшее место в городе“, — прокомментировала находку она.

Кроме того, гости заведения оставили таблетки от синдрома раздраженного кишечника, плойку для волос и крошечную прищепку.

Однако самой удивительной для владелицы аккаунта находкой оказался тест на беременность, показывающий отрицательный результат.

„Здесь определенно решались судьбы, надеюсь, потом ты напилась“, — обратилась автор к неизвестной женщине.

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