Работница клуба перечислила самые странные забытые гостями вещи

Девушка рассказала, что работает в одном из самых больших клубов Глазго. В видео она показала, что нашла на полу брошюру с гидом по городу.

„Прекрасно, что он привел вас в лучшее место в городе“, — прокомментировала находку она.

Кроме того, гости заведения оставили таблетки от синдрома раздраженного кишечника, плойку для волос и крошечную прищепку.

Однако самой удивительной для владелицы аккаунта находкой оказался тест на беременность, показывающий отрицательный результат.

„Здесь определенно решались судьбы, надеюсь, потом ты напилась“, — обратилась автор к неизвестной женщине.