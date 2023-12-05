Световые инсталляции и много музыки: на берегу пруда Ыйсмяэ состоится зимний концерт и ярмарка

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что в этом году Рождественская ярмарка и зимний концерт объединяются в одно большое зимнее событие. „Уже в следующую пятницу на берегу пруда Ыйсмяэ состоится великолепный Зимний концерт и ярмарка. На ярмарке можно будет найти уникальные подарки для близких и насладиться вкусными местными продуктами“, - сказал старейшина. „В 18:00 начнется концерт, на котором выступят наш местный танцевальный ансамбль Polly и трио Рольфа Роосалу. Главным исполнителем концерта будет звезда прошлого века из Испании, ансамбль Baccara“, - сказал Сильянов и пригласил всех желающих на концерт.