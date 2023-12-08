ФОТО | В очередь! В Mustamäe Keskus собрались толпы народа на раздачу 500 бесплатных пицц от Domino’s Pizza

Конечно же, возможность попробовать пиццу с пылу, с жару, да еще и бесплатно привлекла в торговый центр много народа - очередь выстроилась даже на лестнице и вокруг нее! Смотрите фото в галерее.

Domino’s Pizza - это международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году, и на данный момент у неё более 20 000 ресторанов по всему миру. Известная по всему миру сеть пиццерий Domino’s Pizza славится своей скоростью приготовления пицц. Пиццы готовятся в среднем за 15 минут, а доставка, естественно, бесплатная, осуществляется в течение максимум 30 минут.

Ресторан Domino’s Pizza в торговом центре Mustamäe Keskus открыл свои двери для посетителей 8 декабря.