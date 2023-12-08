ТОП-10 | Какие подарки жители Эстонии ищут в сети? Ни за что не догадаетесь, что под номером один

Среди запросов, которые мы рассматривали, были разные варианты подарков: от традиционных (шоколад, игрушка, косметика) до современных технологических устройств (смарт–часы, умная колонка, увлажнитель воздуха). Аналитики сравнили частоту подобных запросов в декабре 2022 года с периодом январь-ноябрь 2022 г.

Данные, собранные и проанализированные Picodi, показывают, что на звание самого популярного подарка на новогодние праздники в Эстонии претендует очиститель воздуха — количество запросов в Google в декабре выросло на 137% по сравнению со средним показателем за январь-ноябрь.

На втором месте оказались беспроводные наушники (124%), а замыкает пьедестал почёта подарочный сертификат (рост 101%).

ТОП-10 самых популярных подарков в Эстонии:

Очиститель воздуха — 137%

Беспроводные наушники — 124%

Подарочный сертификат — 101%

Свитер — 99%

Lego — 91%

Перчатки — 81%

Пижама — 78%

Игрушка — 68%

Кофемашина — 66%

Планшет — 65%

В соседних Литве и Латвии первое место занимает термокружка, а в Финляндии — подарочный сертификат, который можно поменять почти на любой подарок. На втором месте среди популярных подарков находится пижама. В Финляндии также пользуются популярностью зимние шапки, в Латвии — массажёры, а в Литве — увлажнители воздуха.

В мировом рейтинге подарков лидируют подарочный сертификат, косметический и подарочный наборы.