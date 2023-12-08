ТОП-10 | Какие подарки жители Эстонии ищут в сети? Ни за что не догадаетесь, что под номером один(6)
Чем ближе зимние праздники, тем актуальнее вопрос „Что купить в подарок?“. Команда аналитиков Picodi проверила статистику поисковых запросов в Google и составила рейтинг самых популярных новогодних подарков.
Среди запросов, которые мы рассматривали, были разные варианты подарков: от традиционных (шоколад, игрушка, косметика) до современных технологических устройств (смарт–часы, умная колонка, увлажнитель воздуха). Аналитики сравнили частоту подобных запросов в декабре 2022 года с периодом январь-ноябрь 2022 г.
Данные, собранные и проанализированные Picodi, показывают, что на звание самого популярного подарка на новогодние праздники в Эстонии претендует очиститель воздуха — количество запросов в Google в декабре выросло на 137% по сравнению со средним показателем за январь-ноябрь.
На втором месте оказались беспроводные наушники (124%), а замыкает пьедестал почёта подарочный сертификат (рост 101%).
ТОП-10 самых популярных подарков в Эстонии:
Очиститель воздуха — 137%
Беспроводные наушники — 124%
Подарочный сертификат — 101%
Свитер — 99%
Lego — 91%
Перчатки — 81%
Пижама — 78%
Игрушка — 68%
Кофемашина — 66%
Планшет — 65%
В соседних Литве и Латвии первое место занимает термокружка, а в Финляндии — подарочный сертификат, который можно поменять почти на любой подарок. На втором месте среди популярных подарков находится пижама. В Финляндии также пользуются популярностью зимние шапки, в Латвии — массажёры, а в Литве — увлажнители воздуха.
В мировом рейтинге подарков лидируют подарочный сертификат, косметический и подарочный наборы.