У соседей – слаще? Глег – 2 евро, хачапури –18. Смотрите, какие цены на рождественском рынке Риги

Рождественский рынок в Риге уже активно принимает гостей и согревает всех любителей долгих прогулок традиционными зимними яствами.

Если в Таллинне стаканчик глинтвейна Vana Tallinn обойдется вам в 7 евро, а безалкогольное горячее вино будут готовы вам продать за 5 евро, то в Риге горячий бальзам Riga Balzams вам предложат приобрести за 6 евро, обычный глинтвейн за 4-5 евро, а безалкогольный напиток можно найти за 2 евро! 750 миллилитров латвийского вина можно купить за 12 евро, а горячий апероль, негрони или авторский коктейль „Гринч“ – за 7 евро.

Для любителей изысканной и необычной подачи здесь тоже найдется предложение! В одном из домиков можно заказать шот наливки и выпить его из ледяной рюмки – такое удовольствие обойдется аж в 10 евро.

Голодными с рождественского рынка тоже не уйдете. Цены на горячие блюда, конечно, не маленькие, но значительно ниже эстонских. Например, кровяные колбаски на рождественском базаре Таллинна вы купите за 14 евро, а на рижском - за 9. Самыми дорогими на рынке оказались хачапури, которые готовятся непосредственно перед вами в настоящей печи – за 600-граммовый вариант у вас попросят 18 евро.

За сочную свиную ногу вам придется заплатить 16 евро, за гарниры 4-5 евро, за курочку или утку попросят 9 евро. Можно полакомиться и рыбкой – стейк из лосося стоит 15 евро, знаменитая рыба в кляре с картошкой фри – 12 евро, а порция паэльи станет вашей за 10 евро.

Все цены с рижского рождественского базара смотрите в нашей галерее!