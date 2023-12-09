Дочь известного мексиканского музыканта погибла после нападения акулы

Дочь мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина отдыхала с пятилетним ребенком на Плайя-Мелаке в начале декабря. Однако семья отплыла слишком далеко от берега — и не заметила, как рядом с ними появилась акула.

Героическая мать сначала спасла ребенка от хищника: посадила на надувную лодку и отправила в сторону береговой линии. Однако самой ей добраться до суши не удалось: акула утащила женщину под воду. Впоследствии Марию Фернанду все же вытащили на берег, однако та уже была мертва.

Сообщается, что дочь музыканта умерла от потери крови. Власти Сиутлана заявили: „К моменту прибытия, женщина не подвала знаков жизни. Одна нога была оторвана из-за атаки акулы“. После трагедии несколько пляжей в регионе были закрыты для отдыхающих в целях безопасности.

Погибшая училась на морского биолога в университете Гвадалахары. „Семья очень сожалеет, потому что Мария Фернанда любила море, она хотела сделать карьеру именно там, в Университете Гвадалахары. Она была активисткой в защите морских животных, отдала свою жизнь за море“, — рассказывают родственники погибшей.

В науку девушка пошла вразрез с профессией отца — Анхель Мартинес Аррегина известен в Мексике как музыкант и руководитель коллектива Mariachi Nuevo Tecalitlán. Исполнители популяризуют такой жанр мексиканской музыки как марьячи, Анхель Мартинес Аррегина вовлечен в это с 1997 года. Музыкальный коллектив выразил свои соболезнования по поводу гибели дочери Анхеля Мартинеса: на официальной странице в соцсетях выставили фотографию Марии Фернанды и прибавили к нему слова молитвы.