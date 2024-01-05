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05.01.2024, 19:07

Сотни евро на воздух: читательница приобрела в эстонском онлайн-магазине контрафактный Dyson. Жертв оказалось много

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Женщина с Dyson
Женщина с Dyson
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

В мире онлайн-шопинга, где удобство и доступность становятся все более привлекательными, важно быть бдительным и внимательным к тому, что вы приобретаете. Недавно одна из наших читательниц обратилась в редакцию со своей проблемой – женщина утверждает, что стала жертвой магазина, торгующего поддельными товарами. В онлайн-магазине Exciter она приобрела знаменитый стайлер Dyson Airwrap и обнаружила, что ей попалась подделка. Как выяснилось позднее, в подобную ситуацию попали и другие женщины Эстонии.

Dyson Airwrap – это инновационное устройство для укладки волос стоимостью от 500 евро, которое завоевало популярность благодаря своей уникальной технологии и высокому качеству. Но, кажется, не все магазины держат слово о предоставлении подлинных товаров.

Одна из пострадавших от поддельного товара, Лийс, желая поделиться своим опытом, рассказала RusDelfi, что обнаружила несоответствия в упаковке и качестве самого устройства. Она отметила отсутствие надежности и качественной сборки, которые ожидала от оригинального продукта Dyson. Бренд Dyson славится своим вниманием к деталям и инновационными технологиями, но поддельные товары часто не соответствуют этим стандартам.

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RusDelfi
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