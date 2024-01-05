Сотни евро на воздух: читательница приобрела в эстонском онлайн-магазине контрафактный Dyson. Жертв оказалось много

В мире онлайн-шопинга, где удобство и доступность становятся все более привлекательными, важно быть бдительным и внимательным к тому, что вы приобретаете. Недавно одна из наших читательниц обратилась в редакцию со своей проблемой – женщина утверждает, что стала жертвой магазина, торгующего поддельными товарами. В онлайн-магазине Exciter она приобрела знаменитый стайлер Dyson Airwrap и обнаружила, что ей попалась подделка. Как выяснилось позднее, в подобную ситуацию попали и другие женщины Эстонии.