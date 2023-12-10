ВИДЕО | На Ратушной площади пара чуть не осталась без шапок, потому что полицейские перепутали флаги России и Словакии

Все дело в том, что мужчина и женщина пришли на рынок на Ратушной площади в шапках бело-сине-красного цвета. По всей видимости, именно из-за этого с ними решили побеседовать полицейские. Как говорит читатель, посетители рынка все же без шапок в мороз не остались - у них на головах были шапки с флагом Словакии, а не России.

Дело в том, что на флаге Словакии такие же три полосы, как и на флаге РФ, да еще и в том же порядке: белая, синяя и красная. Однако на флаге Словакии также есть государственный герб страны - если присмотреться, то на видео видно, что на шапках мужчины и женщины по центру как раз есть этот герб.

Автор видео говорит, что полицейские поговорили с парой и разошлись. Тем не менее он отмечает, что эти два посетителя рынка говорили на русском языке, поэтому непонятно - действительно ли они туристы из Словакии или же быть может специально устроили шуточную провокацию, надев в Таллинне шапки с цветами российского триколора?