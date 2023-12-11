ФОТО и ВИДЕО | 16 часов работы и самодельные инструменты: смотрите, какое роскошество соорудили на пляже Пирита!

Этот необычный замысел Алексея не может не привлечь внимание проходящих мимо людей. Особый восторг снежный шедевр вызывает у детей, которые готовы играть в нем часами.

На первый взгляд, снежная крепость на пляже может показаться просто детской забавой, но подойдя ближе, присмотревшись, осознаешь масштаб и глубину проработки деталей. За этим проектом стоит невероятное творчество и трудолюбие. По словам Алексея, на создание крепости он потратил 16 часов активной работы. Весь этот период он трудился в одиночестве, полагаясь лишь на свои навыки. „Потратил примерно два дня - в субботу строил весь световой день и еще перед этим два раза приходил в середине дня и строил до темноты“, - рассказал Алексей.

Особого внимания заслуживает тот факт, что для создания крепости Алексей использовал лишь три вспомогательные вещи. Единственными инструментами в этой нелегкой работе были кусок пленки для транспортировки снега на место стройки, специальная форма для создания блоков, и ведро, в котором он носил воду для обработки снега.

Интересно и то, что самодельная форма для блоков, которую использовал Алексей, была разработана им лично. Эта форма имеет удобный механизм открывания, что делает процесс извлечения снежных блоков максимально эффективным и комфортным.

Сама крепость оказалась настоящим произведением искусства. С высокой смотровой вышки, возвышающейся над Балтийским морем, можно наслаждаться завораживающими видами заснеженных вод.

Такие творческие и нестандартные идеи, как у Алексея Ващенко, напоминают о том, что красота и вдохновение могут быть найдены в самых обыденных вещах. Его работы становятся не только украшением прибрежных зон, но и поводом для размышлений о том, как каждый из нас может привнести немного волшебства в обыденный мир.