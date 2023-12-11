ГАЛЕРЕЯ | Празднично и душевно: вчера в Ласнамяэ зажгли вторую свечу адвента

„Свечи третьего адвента будут зажигаться в лесопарке Сели, строительство которого завершилось в этом году, а также в парке Тондираба, который очень полюбился нашим жмтеляи. Обязательно стоит посетить эти мероприятия, ведь это последние в этом году адвент-концерты в Ласнамяэ“, - сказала старейшина района Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 17 декабря свечи адвента будут зажжены в двух местах: в 13 часов в лесопарке „Сели“ и в 16 часов в парке Тондираба рядом с кафе. Музыкальное сопровождение в этот раз предложит вокально-эстрадная студия DeLight Studio.

Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которые будут предложены всем посетителям бесплатно. На каждом концерте самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика.

Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около 1 часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.