Латвийский пирог и русский холодец вошли в ТОП-100 худших блюд мира

Россию обидели попаданием в этот антирейтинг якутского салата „Индигирка“ (31-е место) и русского холодца (67-е место). Забавно, что щи в ТОП-100 не попали вовсе, хотя в 2022 даже возглавляли список. „Холодец — российская закуска, которую рекомендуют есть с хреном, острой горчицей и запивать стаканом водки“, — сказано в описании блюда на сервисе. Салат „Индигирка“ (он же „Пятиминутка“) представляет собой нарезанное филе мороженой рыбы (муксун, чир, форель, нерка, пелядь) луком, солью и чёрным перцем.

Эстонские блюда в антирейтинг не вошли вовсе. Зато Финляндия представлена аж тремя. 40-е место занял суп из шпината на молоке, сливочном масле и муке. На 68-м месте оказались лакричные конфеты, а на 72-м — калакукко — ржаной пирог с рыбой и беконом.

Ещё меньше повезло шведам. На 6-е место забрался удивительный мутант, созданный в одном из ресторанов. Только представьте пиццу кальцоне с начинкой из гамбургера и картофеля фри. На 42-м месте заливная телятина. По сути тот же холодец, только из одного вида мяса, которое (в отличие от русского холодца) составляет большую часть блюда. На 69-м (сразу после финских конфет) — кровяной пудинг. На 74-м — фруктовый суп. На 81-м — „Скандинавский вертел“ — конический торт из яиц сахара и картофельной муки, очень напоминающий литовский шакотис. Сама Литва, к слову, как и Эстония, избежала попадания в рейтинг.