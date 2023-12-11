Латвийский пирог и русский холодец вошли в ТОП-100 худших блюд мира(13)
TasteAtlas составил традиционный антирейтинг худших блюд мира. С ним можно не соглашаться, а можно подходить с долей сомнения и попытаться проверить информацию — возможно всё не так плохо. В конце концов, люди же в разных странах это едят!
Топ-5 худших блюд мировой кухни по версии TasteAtlas:
Аукартль — исландский деликатес из акульего мяса;
Иерусалимский кугель — острая запеканка из тонкой лапши, покрытой карамелизированным сахаром;
Рамен-бургер — американский бургер, в котором лапша заменяет привычные булочки;
Скландраусис — латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше, в него кладут начинку из моркови и картофеля, а сверху посыпают сахаром, также добавляют масло и мед;
Чапалеле — чилийские картофельные клецки, в которые добавляют свиные шкварки, подают блюдо с гуакамоле.
Россию обидели попаданием в этот антирейтинг якутского салата „Индигирка“ (31-е место) и русского холодца (67-е место). Забавно, что щи в ТОП-100 не попали вовсе, хотя в 2022 даже возглавляли список. „Холодец — российская закуска, которую рекомендуют есть с хреном, острой горчицей и запивать стаканом водки“, — сказано в описании блюда на сервисе. Салат „Индигирка“ (он же „Пятиминутка“) представляет собой нарезанное филе мороженой рыбы (муксун, чир, форель, нерка, пелядь) луком, солью и чёрным перцем.
Эстонские блюда в антирейтинг не вошли вовсе. Зато Финляндия представлена аж тремя. 40-е место занял суп из шпината на молоке, сливочном масле и муке. На 68-м месте оказались лакричные конфеты, а на 72-м — калакукко — ржаной пирог с рыбой и беконом.
Ещё меньше повезло шведам. На 6-е место забрался удивительный мутант, созданный в одном из ресторанов. Только представьте пиццу кальцоне с начинкой из гамбургера и картофеля фри. На 42-м месте заливная телятина. По сути тот же холодец, только из одного вида мяса, которое (в отличие от русского холодца) составляет большую часть блюда. На 69-м (сразу после финских конфет) — кровяной пудинг. На 74-м — фруктовый суп. На 81-м — „Скандинавский вертел“ — конический торт из яиц сахара и картофельной муки, очень напоминающий литовский шакотис. Сама Литва, к слову, как и Эстония, избежала попадания в рейтинг.