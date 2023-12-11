И как тут не пошутить? Упаковка одна, а рецепты разные: в эстонской версии инструкции глинтвейн варить надо в четыре раза дольше

В социальной сети Facebook депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев поделился своим любопытным наблюдением относительно инструкции на пакетике смеси для глинтвейна. В своем посте он высказал удивление по поводу особенности перевода. И правда, необычно, что рецепт приготовления глинтвейна меняется в зависимости от языка: читая инструкцию на эстонском языке, вам рекомендовано вино выдерживать под крышкой целый час, а если читаете на русском языке, будет достаточно двадцати минут.