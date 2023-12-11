И как тут не пошутить? Упаковка одна, а рецепты разные: в эстонской версии инструкции глинтвейн варить надо в четыре раза дольше
В социальной сети Facebook депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев поделился своим любопытным наблюдением относительно инструкции на пакетике смеси для глинтвейна. В своем посте он высказал удивление по поводу особенности перевода. И правда, необычно, что рецепт приготовления глинтвейна меняется в зависимости от языка: читая инструкцию на эстонском языке, вам рекомендовано вино выдерживать под крышкой целый час, а если читаете на русском языке, будет достаточно двадцати минут.
В начале своего поста Вадим сообщил, что сезон глинтвейна начался, и он решил приготовить горячее вино дома. Однако, при чтении инструкции на эстонском языке, он обнаружил нечто неожиданное: время выдержки глинтвейна на этом языке оказалось в четыре раза дольше, чем на латышском, литовском или русском.
В своем посте Вадим выразил свое удивление и юмористически предположил, что, возможно, в Эстонии требуется особый подход к приготовлению глинтвейна. Он даже пошутил: „Климат у нас здесь, что ли, какой-то особый?..“
И как тут удержаться от стереотипных шуток?