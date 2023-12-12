ГАЛЕРЕЯ | Голод не тетка: в торговом центре Юлемисте елка из чипсов подверглась безжалостной атаке посетителей

Новогодняя пора это не только время волшебства и красоты вокруг, но и время, когда маркетологи готовы бросить все силы и бюджеты на то, чтобы привлечь максимальное внимание к своему бренду. Команда Pringles, устроила рекламную акцию в торговом центре Юлемисте, установив огромную башню из фирменных банок чипсов в виде рождественской елки. И если обычно подобные конструкции изготавливаются из „пустышек“, то в данном случае маркетологи использовали оригинальный товар. Нужно отметить, что елка вышла действительно шикарной и привлекла много внимания со стороны посетителей торгового центра.

Однако, не все, что стоит без присмотра, предназначено для бесплатной раздачи. Несмотря на то, что рождественская ёлка была огорожена, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к банкам с чипсами, люди, кажется, не смогли удержаться от искушения – и за короткий срок креативная поделка изрядно прохудилась.

Долго елка в целости и сохранности, конечно же, не простояла. Так, любители всего бесплатного, долго не думая, быстренько начали разбирать огромную конструкцию по частям. На варварские действия со стороны посетителей указывают следы от клея на местах, где раньше стояли банки.

Теперь, когда вы смотрите на рождественскую ёлку из банок Pringles, вы можете увидеть не только ее оригинальность, но и свидетельство того, что праздничные традиции могут принимать неожиданные обороты. Банки с чипсами, которые изначально служили украшением, теперь образуют проплешины на ёлке, создавая комичный и немного хулиганский вид.

Кто-то даже предположил, что возможно данные банки чипсов хотели раздать в канун Нового года, чтобы порадовать посетителей торгового центра Юлемисте, но вечно-спешащие гости магазина решили по-своему.