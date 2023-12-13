В Facebook продается шоколад c красным мухомором. Департамент сельского хозяйства: ядовитые грибы запрещены к продаже

По словам Кайри Сисаска, главного специалиста продовольственного отдела Департамента продовольствия и сельского хозяйства, обеспокоенные граждане сообщили ведомству об опасном продукте. „Департамент получил информацию о том, что в социальных сетях продается шоколад, содержащий красный мухомор (Amanita muscaria). Такие продукты запрещены для продажи в качестве пищи“, - пояснил Сисаск.

Красный мухомор ядовит, и его нельзя употреблять в пищу“. „Управление по продовольствию и сельскому хозяйству установило, что шоколад произведен компанией Prana Organics Ltd. Производитель был подвергнут процедуре надзора и обязан изъять опасную продукцию с рынка и отозвать ее“, - рассказал Сисаск. Продажа грибов красного мухомора в качестве пищи в любом виде запрещена в Европейском союзе.

Красный мухомор относится к грибам, содержащим нейротоксины, поэтому его употребление может вызвать отравление, которое в худшем случае может привести к летальному исходу. В случае употребления красного мухомора следует обратиться в службу помощи при отравлениях по телефону 16662, которая сможет быстро определить наиболее подходящий курс действий в случае отравления.

Сообщения о продаже небезопасных продуктов питания можно присылать по электронной почте на адрес vihje@pta.agri.ee.

Основное положение законодательства о безопасности пищевых продуктов заключается в том, что ответственность за безопасность пищевых продуктов лежит на операторе пищевого бизнеса, который должен принимать все меры для обеспечения безопасности. В обязанности Департамента входит информирование потребителей о появлении на рынке продуктов питания, которые нельзя считать безопасными.