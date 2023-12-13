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13.12.2023, 09:06

Взорвут так, что мало не покажется: в Ласнамяэ прогремит традиционный массовый салют

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Салют в Ласнамяэ пройдет 28.12 в 20:00
Салют в Ласнамяэ пройдет 28.12 в 20:00
ФОТО: Erakogu

Ежегодно пиротехнический магазин Tulepood ilutulestikud организовывает в столичном районе Ласнамяэ огромный авторский фейерверк, который по масштабам мало с чем может сравниться. Эта зима не исключение. В канун Нового года – 28 декабря, Антон Бабенко и Дмитрий Маковий снова устроят в столичном небе феерию цвета и форм! Салют начнут бить в 20:00 в Пинна парке (Paul Pinna Park).

Всем людям нужен праздник и вера в чудо, и для того, чтобы завершить этот нелегкий год красиво - в Ласнамяэ устроят замечательный фейерверк.

Организаторы мероприятия рекомендуют приходить заранее, часам к 19, чтобы успеть найти парковку и выбрать самое лучшее место для обзора.

Приходите всей семьей и берите с собой друзей и соседей, ведь такого масштабного салюта больше не увидите!

Tulepood ilutulepood - это магазин качественной сертифицированной пиротехнической продукции, по адресу Пунане, 40, который работает круглый год.

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