Взорвут так, что мало не покажется: в Ласнамяэ прогремит традиционный массовый салют(1)
Ежегодно пиротехнический магазин Tulepood ilutulestikud организовывает в столичном районе Ласнамяэ огромный авторский фейерверк, который по масштабам мало с чем может сравниться. Эта зима не исключение. В канун Нового года – 28 декабря, Антон Бабенко и Дмитрий Маковий снова устроят в столичном небе феерию цвета и форм! Салют начнут бить в 20:00 в Пинна парке (Paul Pinna Park).
Всем людям нужен праздник и вера в чудо, и для того, чтобы завершить этот нелегкий год красиво - в Ласнамяэ устроят замечательный фейерверк.
Организаторы мероприятия рекомендуют приходить заранее, часам к 19, чтобы успеть найти парковку и выбрать самое лучшее место для обзора.
Приходите всей семьей и берите с собой друзей и соседей, ведь такого масштабного салюта больше не увидите!
Tulepood ilutulepood - это магазин качественной сертифицированной пиротехнической продукции, по адресу Пунане, 40, который работает круглый год.