Взорвут так, что мало не покажется: в Ласнамяэ прогремит традиционный массовый салют

Ежегодно пиротехнический магазин Tulepood ilutulestikud организовывает в столичном районе Ласнамяэ огромный авторский фейерверк, который по масштабам мало с чем может сравниться. Эта зима не исключение. В канун Нового года – 28 декабря, Антон Бабенко и Дмитрий Маковий снова устроят в столичном небе феерию цвета и форм! Салют начнут бить в 20:00 в Пинна парке (Paul Pinna Park).