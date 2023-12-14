ФОТО | Красивыми хотят быть все! В Нарве принарядили памятник Паулю Кересу

Сейчас, на радость жителям и гостям Нарвы, памятник выдающемуся шахматисту украшают красный колпак и шарфик. Атрибуты добавляют не только яркий и атмосферный акцент городскому пейзажу, но и создают хорошее настроение проходящим мимо горожанам.

Пауль Керес до 6 лет жил в Нарве, прямо здесь, возле мемориала, на улице Пости. Говорят, что мальчик не слишком интересовался шахматами рядом со своим отцом портным-лавочником. Мать боялась, что у сына появится азарт к играм, и неоднократно выбрасывала шахматы в печь или прятала их в подвале. Основным домашним занятием Пауля, его интересом стали шахматы, по причине несчастного случая, когда он катался на санях, от которого его рука так и не восстановилась полностью.