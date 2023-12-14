ФОТО | Красивыми хотят быть все! В Нарве принарядили памятник Паулю Кересу
В преддверии Нового года и Рождества людям необходимо ощущать приблежение праздников. Неравнодушные жители Нарвы не смогли пройти мимо популярного памятника Паулю Кересу и оставить его без праздничных атрибутов. Стоит заметить, что это не первый раз, когда памятник одевают.
Сейчас, на радость жителям и гостям Нарвы, памятник выдающемуся шахматисту украшают красный колпак и шарфик. Атрибуты добавляют не только яркий и атмосферный акцент городскому пейзажу, но и создают хорошее настроение проходящим мимо горожанам.
Катри Райк тоже отметила в своем посте в Facebook изменившийся имидж памятника:
„Несколько дней назад Пауль-Керес-гномик пришёл и остался. Спасибо учителям с золотыми руками из эстонской школы Тийу, Эне, Керсти и Ирене.
Пауль Керес до 6 лет жил в Нарве, прямо здесь, возле мемориала, на улице Пости. Говорят, что мальчик не слишком интересовался шахматами рядом со своим отцом портным-лавочником. Мать боялась, что у сына появится азарт к играм, и неоднократно выбрасывала шахматы в печь или прятала их в подвале. Основным домашним занятием Пауля, его интересом стали шахматы, по причине несчастного случая, когда он катался на санях, от которого его рука так и не восстановилась полностью.
Спасибо, Сильвия, за материалы, объясняющие историю детства Пауля“.