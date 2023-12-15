Идем на рекорд! На этих выходных в Эстонии слепят самого большого снеговика

До сих пор в Эстонии еще не было такого большого снеговика. В 2021 году в Кюлаору слепили снеговика высотой 6,75 метров. Еще есть фото 1966 года, когда в Эстонии красовался снеговик высотой 8 метров. Поэтому на этих выходных в Эстонии могут действительно установить рекорд!