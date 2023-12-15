15.12.2023, 08:05
Идем на рекорд! На этих выходных в Эстонии слепят самого большого снеговика(6)
ФОТО: DailyMail
В эту субботу в волости Ныо попробуют поставить новый рекорд Эстонии. Местные жители хотят слепить снеговика высотой 11 метров, то есть самого большого в Эстонии. Все желающие могут принять участие в создании нового рекорда!
До сих пор в Эстонии еще не было такого большого снеговика. В 2021 году в Кюлаору слепили снеговика высотой 6,75 метров. Еще есть фото 1966 года, когда в Эстонии красовался снеговик высотой 8 метров. Поэтому на этих выходных в Эстонии могут действительно установить рекорд!
В мероприятии заинтересовано уже около 400 человек. Пройдет оно в эту субботу, 16 декабря в 8:00 в волости Ныо. Более подробную информацию можно найти в Facebook.