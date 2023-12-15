В воскресенье в Таллинне пробежит около двухсот Дедов Морозов

Старт будет дан в 11:00 в трамвайном депо Вана-Лыуна (Веэренни), а финишная точка будет ждать участников в центре T1.

„Рождественский забег объединяет в себе движение на открытом воздухе и развлекательный элемент. В отличие от обычных соревнований по спортивному ориентированию участникам приходится использовать фантазию, решая дополнительные задания и находя контрольные точки, не все из которых могут быть отмечены на карте. В прошлом году, например, участники должны были найти перемещающихся по одному из городских парков „северных оленей“ – организаторов в костюмах“, – сказал руководитель проекта Городского ориентирования Томи-Андре Пийрметс.

Рождественский забег по городскому ориентированию открыт для индивидуальных участников, а в их распоряжении три дистанции разной протяженности – 14, 9 и 5 километров. Первые из спортсменов, выбравшие самую популярную, 9-километровую, дистанцию, преодолеют находящуюся в T1 финишную черту ориентировочно в 12:30.

„Поскольку участникам в рождественских костюмах предоставляется фора, и они проходят сокращенную дистанцию, можно ожидать, что большинство спортсменов будет в костюмах. В прежние годы среди участников были Деды Морозы, подарки, рождественские елки, а также другие оригинальные персонажи“, – добавил Пийрметс.

По словам Пийрметса, подробности относительно маршрута до начала мероприятия не раскрываются: „Завесу тайны я могу приоткрыть ровно настолько, что скажу, что участники окажутся под землей, в атриуме торгового центре и в одной из самых высоких точек Таллинна на высоте более 100 метров“.

Городское ориентирование – серия соревнований любительского спорта, в рамках которой по выходным дням утром проводят мероприятия по спортивному ориентированию.