15.12.2023, 14:01
„Это похоже на поиск запаха русских там, где его вообще нет“: эстонскую кинопрокатную компанию обвинили в связи с Россией. В Литве отменили показ мультфильма(2)
ФОТО: Erakogu
Кинотеатры Литвы решили бойкотировать релиз последнего мультфильма Хаяо Миядзаки „Мальчик и цапля“, где Антон Долин должен был вести премьеры, поскольку появились подозрения о возможных связях свежесозданной эстонской прокатной компании с Россией. Журналист RusDelfi связалась с совладельцем Artgene Алексеем Бажиным для получения комментария, он считает, что происходящее ничто иное, как охота на ведьм.
Из пресс-релиза кинотеатров следует, что решение было принято после того, как у дистрибутора — основанной в Эстонии компании Artgene — обнаружились некие связи с Россией (авторы упоминают о странице представителя Artgene в LinkedIn, где он писал об организации проката японских фильмов в России).