„Это похоже на поиск запаха русских там, где его вообще нет“: эстонскую кинопрокатную компанию обвинили в связи с Россией. В Литве отменили показ мультфильма

Из пресс-релиза кинотеатров следует, что решение было принято после того, как у дистрибутора — основанной в Эстонии компании Artgene — обнаружились некие связи с Россией (авторы упоминают о странице представителя Artgene в LinkedIn, где он писал об организации проката японских фильмов в России).