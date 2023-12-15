В субботу на рождественской ярмарке в квартале Ротерманни создадут ледяные скульптуры

В рамках художественной акции впервые можно будет увидеть ледяную скульптуру, созданную на основе видеоролика, автором которого является искусственный интеллект, а также знаменитых собак Джеффа Кунса в форме воздушных шаров, вырезанных из льда.

В этом году в период с 1 декабря по 6 января на главной площади квартала Ротерманни проходит рождественская ярмарка, организованная в сотрудничестве квартала Ротерманни и компании Coca-Cola. Рождественский рынок подарит много радости и покорит сердца как маленьких, так и взрослых гостей рождественскими вкусами со всего мира, а также многочисленными семейными мероприятиями.