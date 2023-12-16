Артур Смольянинов признался, что не платит за аренду квартиры в Риге: „Для жизни мне хватит и 1000 евро“

Артур Смольянинов признался журналисту RusDelfi, что не платит за квартиру в Риге. „Так вышло, что я познакомился с Кариной, которая сейчас уже стала моим другом, и у неё была пустая квартира. Она пустила меня пожить на пару недель сначала, потом на пару месяцев, а сейчас вот уже практически больше года я живу бесплатно. То есть я этого не искал, но так сложилось, и я, конечно, безумно благодарен. Для меня каждый день удивительно, что я живу в чужом доме совершенно бесплатно“, – откровенно поделился актер.