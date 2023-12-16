Артур Смольянинов признался, что не платит за аренду квартиры в Риге: „Для жизни мне хватит и 1000 евро“(32)
Артур Смольянинов – российский актер театра и кино, режиссер. С недавнего времени также предстал перед поклонниками с музыкальной стороны, собрав в Латвии группу и записав сингл. Журналист RusDelfi посетила Ригу, чтобы пообщаться с артистом и узнать, как ему живется в иммиграции, сколько сейчас зарабатывает и какие планы строит на будущее.
Артур Смольянинов признался журналисту RusDelfi, что не платит за квартиру в Риге. „Так вышло, что я познакомился с Кариной, которая сейчас уже стала моим другом, и у неё была пустая квартира. Она пустила меня пожить на пару недель сначала, потом на пару месяцев, а сейчас вот уже практически больше года я живу бесплатно. То есть я этого не искал, но так сложилось, и я, конечно, безумно благодарен. Для меня каждый день удивительно, что я живу в чужом доме совершенно бесплатно“, – откровенно поделился актер.
Он также открыто рассказал, какой суммы ему бы хватило в месяц для проживания в Латвии: „В целом, если со съемом жилья, то на 1500 евро в месяц без излишеств прожить можно. По сути, я не очень привередлив в быту. Мне особенно ничего не нужно. Мне нужно, чтобы у меня была гитара, а в квартире по счастливой случайности оказалось очень хорошее старое пианино. Я вызвал настройщика, привел в порядок пианино – пользуюсь“.
Полное интервью читай здесь: ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | „Я за жизнь в России ничего не нажил“: Артур Смольянинов о средствах к существованию, новых проектах и разнице между РФ и Латвией