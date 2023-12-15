В новогоднюю ночь вместо фейерверков пройдет грандиозное световое шоу

Как и в прошлом году, в эту новогоднюю ночь в центре города не будет фейерверков. „Хотя разворачивающееся в ночном небе зрелище и хлопки дарят многим людям радость и оживление, наши животные и птицы переживают салют очень тяжело. Также большинство из нас, к счастью, не может представить, какие чувства вызывают раздающиеся в небе взрывы у людей, на родине которых сейчас идет война“, — обосновала отказ от фейерверков старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

Запуск фейерверков неизбежно вызывает и различные выбросы. „Давайте вместо этого побережем природу — всё же мы еще несколько недель останемся Зеленой столицей Европы, и приобретенные за год привычки не должны кануть в Лету с уходом этого почетного года“, — добавила старейшина Кесклинна.

В последний раз новогодний салют в Таллинне прошел в 2021 году на пляже Инглиранд. Хауканымм выразила убеждение в том, что световое шоу гарантирует столь же яркое зрелище, что и фейерверк. „Впечатляющим, несомненно, будет и концерт перед шоу. Если в прошлом году публика собралась на площади послушать таких артистов, как Анне Вески, Карл-Эрик Таукар и ансамбль 5MIINUST, то концерт этого года ему ничем не уступит, и год завершит тяжелая музыкальная артиллерия на любой вкус“, — заявила Хауканымм.

Большой новогодний вечер начнется на площади Вабадузе 31 декабря в 21:00, когда на сцену выйдет ансамбль Laine. В 22:00 эстафету примет Trad.Attack!, а в 23:00 выступят nublu и gameboy tetris. В ходе концерта время начала выступлений может слегка измениться.

Также на новогоднем торжестве горожан виртуально поприветствуют в честь прихода нового года президент Алар Карис и мэр Михаил Кылварт. Кульминацией вечера станет грандиозное световое шоу в полночь.

„Поскольку в Старом городе нет безопасного места для запуска фейерверков, просим не приносить на мероприятие пиротехнику. В интересах общей безопасности стоит также оставить дома стеклотару и домашних животных“, — напомнила Хауканымм. В поддержании порядка на территории торжества будут помогать полиция и работники охраны.