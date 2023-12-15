„Мы живем в эпоху пузырей“. Создатели популярного канала „И Грянул Грэм“ на встрече в Таллинне поделились откровениями о своей работе(1)
14 декабря в кинотеатре Sõprus состоялась встреча с создателями популярного YouTube-канала „И Грянул Грэм“ Вадимом Радионовым и Анной Лейтланд-Григорьевой. Авторы канала рассказали, чем вещание в социальных сетях отличается от традиционной журналистики, обозначили главные темы уходящего года и поделились лайфхаками, как начинающим ютьберам и блогерам набрать подписчиков.
О канале
„И грянул Грэм“ — русскоязычный YouTube-канал о политике и общественной деятельности, ведущий вещание из Риги. Количество подписчиков на момент выхода этой статьи — 716 тысяч. Отвечая на один из самых популярных вопросов зрителей, Вадим рассказал, что название канала связано с рассказом Рея Брэдбери „И Грянул гром“ — о том, как изменение событий в прошлом влияет на будущее, — и гигантским числом Грема.
Журналисты Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева приглашают в эфир политиков и политологов, ученых, спортсменов, представителей культуры и медийных лиц, с которыми обсуждают самые актуальные темы. Среди гостей канала — Михаил Подоляк, Андрей Кураев, Владимир Жириновский, Максим Леонидов, Михаил Гуревич, Дмитрий Муратов, Лайма Вайкуле и многие другие.
Вадим Радионов поделился, что активно заниматься каналом они с Анной начали после того, как их „уволили с радио, прислали СМС, и все“. По его словам, большую помощь в развитии канала оказал Владимир Познер, который согласился участвовать в эфире, когда у „Грэма“ еще не было и тысячи подписчиков.
Эфиры в основном посвященного политике канала „И грянул Грэм“ проходят в формате беседы, зрители могут задавать гостям свои вопросы и участвовать в дискуссии. Помимо политических тем, на канале обсуждают искусство, культуру, науку. Например, рубрика „Грэмология“ с ученым-геологом Константином Ранксом — это беседы о нашей планете на сложные темы, рассказанные простым языком.
О самом важном в 2023 году
Основными темами уходящего 2023 года Анна и Вадим, среди прочего, назвали войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, мятеж Евгения Пригожина, крушение батискафа „Титан“, развитие искусственного интеллекта.
Начало войны в Украине журналисты встретили в прямом эфире. По словам Анны, во время эфиров от украинцев поступали комментарии, в которых люди говорили, что благодаря трансляциям они „не могут смотреть на россиян как на мишень“. А однажды жители Украины даже начали отговаривать мужчину-россиянина, сын которого погиб в первые дни войны, от самоубийства.
Хотя до войны на площадке выступали люди совершенно разных взглядов, после вторжения России в Украину авторы канала приняли решение не давать слово людям, которые поддерживают войну. То же самое относится и к конфликту между Израилем и ХАМАС. С представителями последнего, по словам Вадима, беседовать они не будут.
О секрете успеха
Отвечая на вопрос одного из гостей встречи, как донести информацию до людей, которые, например, не интересуются политикой, Вадим образно отметил, что мы живем в эпоху информационных пузырей, однако важно расширять эти пузыри, выходить за пределы круга своих единомышленников и делиться информацией. То же самое касается и развития каналов: авторы „Грэма“ советуют начинающим блогерам чаще взаимодействовать с другими, более популярными площадками и просить о кросспостинге материалов.
„Сложно сказать, есть ли секрет [успеха], — отвечает Вадим на вопрос о том, как каналу удалось собрать такое большое количество подписчиков. — Мы вообще изначально не пытались искать конкурентов или на кого-то равняться, мы просто хотели делать то, что нам кажется правильным, важным, реализовывать какое-то свое видение в профессиональном смысле“.
Авторы канала добавляют, что, возможно, секрет успеха кроется и в том, что они стараются оставаться собой, быть честными и открытыми, что они уважают свою аудиторию — а та отвечает им взаимностью.