„Мы живем в эпоху пузырей“. Создатели популярного канала „И Грянул Грэм“ на встрече в Таллинне поделились откровениями о своей работе

О канале

„И грянул Грэм“ — русскоязычный YouTube-канал о политике и общественной деятельности, ведущий вещание из Риги. Количество подписчиков на момент выхода этой статьи — 716 тысяч. Отвечая на один из самых популярных вопросов зрителей, Вадим рассказал, что название канала связано с рассказом Рея Брэдбери „И Грянул гром“ — о том, как изменение событий в прошлом влияет на будущее, — и гигантским числом Грема.

Журналисты Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева приглашают в эфир политиков и политологов, ученых, спортсменов, представителей культуры и медийных лиц, с которыми обсуждают самые актуальные темы. Среди гостей канала — Михаил Подоляк, Андрей Кураев, Владимир Жириновский, Максим Леонидов, Михаил Гуревич, Дмитрий Муратов, Лайма Вайкуле и многие другие.

Вадим Радионов поделился, что активно заниматься каналом они с Анной начали после того, как их „уволили с радио, прислали СМС, и все“. По его словам, большую помощь в развитии канала оказал Владимир Познер, который согласился участвовать в эфире, когда у „Грэма“ еще не было и тысячи подписчиков.

Эфиры в основном посвященного политике канала „И грянул Грэм“ проходят в формате беседы, зрители могут задавать гостям свои вопросы и участвовать в дискуссии. Помимо политических тем, на канале обсуждают искусство, культуру, науку. Например, рубрика „Грэмология“ с ученым-геологом Константином Ранксом — это беседы о нашей планете на сложные темы, рассказанные простым языком.

О самом важном в 2023 году

Основными темами уходящего 2023 года Анна и Вадим, среди прочего, назвали войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, мятеж Евгения Пригожина, крушение батискафа „Титан“, развитие искусственного интеллекта.