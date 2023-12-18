ФОТО И ВИДЕО | По Таллинну пробежали почти две сотни Дедов Морозов и причудливых персонажей

Организаторы рассказали, что старт был дан в трамвайном депо Вана-Лыуна (Веэренни), а финишная точка ждала участников в центре T1.

„Рождественский забег объединил в себе движение на открытом воздухе и развлекательный элемент. Поскольку участникам в рождественских костюмах предоставлялась фора, большинство спортсменов пришли в костюмах“, - отметил руководитель проекта Городского ориентирования Томи-Андре Пийрметс.

Участники могли выбрать любую из трех дистанций разной протяженности – 14, 9 и 5 километров.

Городское ориентирование – серия соревнований любительского спорта, в рамках которой по выходным дням утром проводят мероприятия по спортивному ориентированию.