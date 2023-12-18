Инспекция труда дала рекомендации для Дедов Морозов: „Убедитесь, что тормоза в порядке, северные олени отдохнувшие“
В преддверии праздников Инспекция труда напоминает Дедам Морозам и гномам, что, разнося подарки и добрые пожелания, не стоит забывать о безопасности труда и нужно находить время на отдых.
На любой должности, включая должность Деда Мороза, важно применять безопасные рабочие приемы, чтобы не допускать несчастные случаи на рабочем месте. Однако во время праздников у всех много дел, а второпях как раз и происходит больше несчастий. Инспекции труда очень хочется, чтобы все, включая Дедов Морозов и их помощников, возвращались домой с работы здоровыми. Поэтому мы тут записали некоторые рекомендации, при соблюдении которых работа будет идти как по маслу.
Рекомендации Инспекции труда для Дедов Морозов:
Перед началом поездки убедитесь, что сани исправны – тормоза и фары в порядке, северные олени здоровые и отдохнувшие.
На пути от одной семьи к другой необходимо выбирать соответствующую погодным условиям скорость – даже в пределах небольших расстояний дорожные условия могут существенно меняться.
Перед тем как поднимать большой мешок с подарками, убедитесь, что он для вас не слишком тяжелый. В рождественскую пору поднимать мешки с подарками приходится очень часто, и неправильное поднятие может привести к перегрузке или травмам.
Убедитесь, что ваши сапоги не скользкие – это поможет вам избежать падений на снегу и льду.
И рабочая одежда должна быть подходящей. В холодную погоду не забывайте о шарфе и рукавицах.
Взбираясь на крыши, обеспечьте себе безопасность при помощи средств защиты от падения.
Раздавая подарки у камина, следите за тем, чтобы ваша одежда не загорелась.
После длительного трудового дня и недели найдите время для отдыха – как минимум 11 часов в сутки либо при суммированном учете рабочего времени 36 часов подряд в течение семидневного периода.
По словам члена правления Союза Дедов Морозов Эстонии, Деда Мороза Волли, они с радостью передадут памятку Инспекции труда своим членам. „Деды Морозы благодаря своему многолетнему опыту многое повидали в жизни, и безопасность для нас всегда на первом месте. Мы заботимся о себе и хотим, чтобы все жители Эстонии заботились о себе и уделяли больше внимания безопасности труда, чтобы здоровыми возвращаться домой к своим дорогим семьям и отмечать праздники“, – добавил Дед Мороз Волли.
Всего в 2022 году в Эстонии произошло 3712 несчастных случаев на рабочем месте, то есть пострадало количество людей, сравнимое с численностью населения города Пылтсамаа. Основными причинами были падения, поскальзывания и спотыкания. Для профилактики несчастных случаев каждое предприятие должно войти на портал самообслуживания Инспекции труда и сделать анализ рисков рабочей среды. Больше информации об анализе рисков рабочей среды можно найти на портале „Трудовая жизнь“.