Инспекция труда дала рекомендации для Дедов Морозов: „Убедитесь, что тормоза в порядке, северные олени отдохнувшие“

Перед началом поездки убедитесь, что сани исправны – тормоза и фары в порядке, северные олени здоровые и отдохнувшие.

На пути от одной семьи к другой необходимо выбирать соответствующую погодным условиям скорость – даже в пределах небольших расстояний дорожные условия могут существенно меняться.

Перед тем как поднимать большой мешок с подарками, убедитесь, что он для вас не слишком тяжелый. В рождественскую пору поднимать мешки с подарками приходится очень часто, и неправильное поднятие может привести к перегрузке или травмам.

Убедитесь, что ваши сапоги не скользкие – это поможет вам избежать падений на снегу и льду.

И рабочая одежда должна быть подходящей. В холодную погоду не забывайте о шарфе и рукавицах.

Взбираясь на крыши, обеспечьте себе безопасность при помощи средств защиты от падения.

Раздавая подарки у камина, следите за тем, чтобы ваша одежда не загорелась.