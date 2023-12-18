Настоящий возбудитель аппетита: в продажу поступила дебютная книга известного эстонского шеф-повара Владислава Дьячука

Владислав Дьячук о своей книге: „В ней собраны мои 29 лет в гастрономии, воспоминания о детстве, истории создания ресторанов, размышления о сырье, а также эстонской и мировой гастрономии. Это не просто книга рецептов или автобиографическое произведение. Это кулинарная книга, которая могла бы быть на журнальном столике каждого дома и которую можно почитать вечером с бокалом вина в уютной обстановке“.

Книгу украшают фотографии Лаури Лаане, Тоомаса Волькманна и Катрин Пресс. Кроме того, в ней вы найдете почти 30 различных рецептов. „Я очень надеюсь, что читателю понравятся фотографии, каждая из которых несет в себе воспоминания, и, возможно, он приготовит блюдо по какому-нибудь из представленных здесь исключительных рецептов. Некоторые из них более простые, другие же требуют большей отдачи и навыков“, – пишет Влад в книге.

Структура книги повторяет меню ресторана – она начинается с приветственного комплемента от шеф-повара и заканчивается крошечной закуской, которая подводит итог предшествовавшей ей роскошной трапезе. Книга также содержит подсказки о четвертом, скоро открывающемся ресторане шеф-повара.

„Больше масла!“ можно найти с сегодняшнего дня в ресторанах Дьячука Mon Repos, PÄRIS и Orangerie, а с завтрашнего – и в магазинах Rahva Raamat.

Дьячук – один из самых признанных шеф-поваров Эстонии. Он очень успешно представлял Эстонию на международном конкурсе Bocuse d’Or, называемом поварской Олимпиадой, был удостоен звания лучшего повара года и создал рестораны Mon Repos, PÄRIS и Orangerie, покорившие сердца многих.