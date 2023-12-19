МИЛЕЙШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Готовы ли в Эстонии к животным в офисе? Эксперт рассказал об основных правилах посещения конторы с питомцами

„На первом месте должны стоять потребности сотрудников, а затем уже предпочтения. Сначала можно попробовать выделить одну определенную зону или день, когда и куда можно приводить домашних питомцев. Например, „пятницу собак“, чтобы другие сотрудники могли бы привыкнуть. Хорошо также заранее обговорить количество животных, которые придут в офис. Животных лучше постепенно знакомить друг с другом и убедиться, что они общаются дружелюбно. Мы начинали медленно, чтобы и животные, и люди могли приспособиться,“ - делится советами Лемсалу.

Перед тем, как разрешить работникам приводить четвероного друга в офис, хорошо бы сначала провести опрос среди сотрудников, чтобы узнать есть ли у кого-нибудь аллергия или фобия. Также стоит выяснить, сколько сотрудников считают, что животные снимают напряжение и делают рабочий день веселее.

В крупнейшем офисе Wise в Таллине работает более 2000 человек, каждый со своим бэкграундом, культурными различиями. Перед тем, как было принято решение о том, что работники могут приводить своих домашних животных в офис, была проведена тщательная подготовительная работа, чтобы выяснить кому животные не нравятся. После чего были установлены четкие правила. „В основном присутствие животных в офисе воспринимается положительно и поднимает настроение. Однако нужно также думать и о тех сотрудниках, которым животные в офисе доставляют неудобства“, - объясняет Лемсалу.

Зачем вообще приводить домашних животных в офис? По словам партнера по персоналу ИТ-компании Wise Бретт Лемсалу, исследования подтверждают, что домашние животные помогают снизить стресс, тревожность и даже депрессию у работников. „Кроме того, они предоставляют отличную возможность для общения с коллегами и повышают общее настроение в офисе. Перерывы на прогулку с животным вносят приятное разнообразие, особенно если работа сидячая,“ - говорит он.

Собака должна быть обучена делать свои дела на улице, чтобы избежать „несчастных случаев“ в помещении, быть здоровой, воспитанной и дружелюбной. Хозяин должен позаботиться о мисках для еды и воды и быть готовым устранять „несчастные случаи“. Кроме того, в офисе должна быть определенная зона без животных.

Бретт Лемсалу подчеркивает, что ключевым является взаимодействие между коллегами, работающими рядом - согласен ли твой сосед на работе на наличие животного? Это особенно важно в открытых офисах, где столы расположены близко друг к другу, а, например, собака может неожиданно оказаться под чьим-то стулом.

„Рекомендуем перед тем, как привести собаку в офис, уведомить коллег о том, когда придет собака. Важно, чтобы все были в курсе. В зависимости от размера офиса и команды, есть разные способы решения этого вопроса. Можно сделать общий чат или повесить таблицу, где владельцы животных могут планировать визиты животных в офис. Это также помогает понять, какие животные ладят друг с другом, а какие нет. В Wise уже есть много „старых друзей“, которые ходят на работу вместе много лет“, - говорит она.

Есть ли у вас на работе время для собаки?

Пребывание среди офисных сотрудников может оказаться стрессом для животного, и нужно учитывать и его потребности. „Офис - это новая среда для животного, и нужно хорошо подумать, подходит ли она ему. Готов ли милый пушистик к дополнительному вниманию, которое он получит в офисе? Подходит ли офисная среда его физиологическим потребностям, например, в случае гиперактивности. Каждый владелец животного должен сам понять, хватит ли у него времени заботиться о животном: гулять с ним, играть и быть рядом“, - советует Лемсалу.