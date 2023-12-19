Подкаст | Виктор Марвин: скандалы и интриги за кулисами театра

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Про сценическую заразительность

Есть актеры, которые обладают своим уникальным шармом, а есть и те, кого не хочется видеть и слушать. По мнению Виктора, актерский шарм может быть дан человеку с рождения, но он бывает не всегда. Как правило, в театральных вузах при поступлении это является важным аспектом. Есть даже такое понятие, как сценическая заразительность, которую могут определить во время отбора на курс. „Например, человек выходит в центр аудитории, и, глядя на него, мастер определяет, интересно ли будет смотреть на этого человека на сцене или нет“ — говорит Марвин.

Про поступление в театральный вуз

Совет от гостя для тех, кто хочет поступать в театральный – не делайте этого. Но если вы решили твердо и совет Виктора вас не остановит, то стоит задать себе вопрос: чтобы что? Вы хотите пойти учиться в театральном вузе чтобы что? Что вы хотите получить от этой учебы? „Если вы мечтаете покорить Голливуд, то вероятность этого крайне мала. Если вы хотите, чтобы это принесло вам дворцы, замки, дорогие автомобили, то опять же – вероятность такого исхода невелика. Поэтому стоит здраво оценить свои шансы и понять для себя, зачем это вам нужно“ — говорит актер.

Про театр и актуальную повестку

Есть такое понятие как „мертвый театр“ – тот, который живет вне новостной повестки. В то время, когда идет война в Украине, война в Израиле и тлеют новые конфликты, такой театр продолжает делать вид, что ничего не происходит, и он как показывал постановки про Золушку и Дюймовочку, так и продолжает их ставить. По мнению Марвина, очень плохо, когда театр поступает таким образом, игнорируя повестку. Более того, он считает, что театр должен реагировать – ведь в этом его смысл. „Территория театра дана для высказывания в художественной форме, чтобы отрефлексировать на тему происходящих событий. Конечно, театр не дает ответы, но задает вопросы, чтобы зрители тоже задумались“ — отмечает Виктор.

Про провокативность театра