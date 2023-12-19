Подкаст | Виктор Марвин: скандалы и интриги за кулисами театра(11)
Что представляет собой закулисная сторона театра? В эфире „Вредного подкаста“ актер и режиссер Виктор Марвин вместе с ведущими Викторией Муске и Викторией Скрынник обсудили, как давно театр стал провокативным, и должен ли театр реагировать на актуальную повестку и почему Виктор ушел из Русского театра?
Про сценическую заразительность
Есть актеры, которые обладают своим уникальным шармом, а есть и те, кого не хочется видеть и слушать. По мнению Виктора, актерский шарм может быть дан человеку с рождения, но он бывает не всегда. Как правило, в театральных вузах при поступлении это является важным аспектом. Есть даже такое понятие, как сценическая заразительность, которую могут определить во время отбора на курс. „Например, человек выходит в центр аудитории, и, глядя на него, мастер определяет, интересно ли будет смотреть на этого человека на сцене или нет“ — говорит Марвин.
Про поступление в театральный вуз
Совет от гостя для тех, кто хочет поступать в театральный – не делайте этого. Но если вы решили твердо и совет Виктора вас не остановит, то стоит задать себе вопрос: чтобы что? Вы хотите пойти учиться в театральном вузе чтобы что? Что вы хотите получить от этой учебы? „Если вы мечтаете покорить Голливуд, то вероятность этого крайне мала. Если вы хотите, чтобы это принесло вам дворцы, замки, дорогие автомобили, то опять же – вероятность такого исхода невелика. Поэтому стоит здраво оценить свои шансы и понять для себя, зачем это вам нужно“ — говорит актер.
Про театр и актуальную повестку
Есть такое понятие как „мертвый театр“ – тот, который живет вне новостной повестки. В то время, когда идет война в Украине, война в Израиле и тлеют новые конфликты, такой театр продолжает делать вид, что ничего не происходит, и он как показывал постановки про Золушку и Дюймовочку, так и продолжает их ставить. По мнению Марвина, очень плохо, когда театр поступает таким образом, игнорируя повестку. Более того, он считает, что театр должен реагировать – ведь в этом его смысл. „Территория театра дана для высказывания в художественной форме, чтобы отрефлексировать на тему происходящих событий. Конечно, театр не дает ответы, но задает вопросы, чтобы зрители тоже задумались“ — отмечает Виктор.
Про провокативность театра
Провокация в театре не нова – она, по мнению гостя, появилась давно. „Художники всегда искали способы воздействовать на зрителя, вызвать у него эмоции от увиденного, придумать что-то новое, необычное. И продолжают делать это по сей день“ — подчеркивает Марвин.
В качестве примера актер приводит спектакль „Жизнь“, поставленный в испанской Севилье — он длится 24 часа. Чтобы его посетить, можно купить билет как на все 24 часа, так и на определенную часть на несколько часов. Сам спектакль является своего рода имитацией жизни. На сцене две пары, которые в ходе постановки спали, просыпались, умывались, завтракали, смотрели телевизор, читали и даже занимались сексом. То есть, это своего рода вуайеризм в мире театра. И подобные длинные постановки сегодня встречаются часто.
Еще один пример из перформативного искусства — Марина Абрамович, которая выходила на публику обнаженной и предоставляла зрителю возможность делать с ней все что угодно. И если в нужный момент весь этот процесс не остановить, то может дойти до того, что кто-то попросту убьет художницу. И это своего рода проверка человека, проверка его морально-этических границ — на что он способен и с кем мы вообще имеем дело.
Вредный совет от Виктора Марвина
Перед тем, как или на спектакль, никогда не читайте аннотацию. А ещё приходите в театр в шортах — это почетно и это дань театральному этикету. И если вы хотите посмотреть веселую постановку, то выбирайте спектакль с наиболее мрачным названием — обязательно посмеетесь.