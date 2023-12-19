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19.12.2023, 17:03

IKEA представила гигантские фрикадельки размером с индейку

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Ikea
Ikea
ФОТО: IMAGO/Manfred Segerer | Scanpix

Шведские фрикадельки известны во всем мире, и во многом это произошло благодаря IKEA, который продает их с шестидесятых годов. А теперь они придумали гигантскую фрикадельку, которой вполне можно заменить основное блюдо на рождественском столе!

IKEA в Великобритании представила в своих соцсетях гигантскую фрикадельку размером с индейку.

„Она большая. Вкусная. Это настоящий рождественский шоу-стоппер“, — объявил бренд. Вместе с фрикаделькой-гигантом в комплекте идет фирменный брусничный джем и сливочный соус.

Поставляется блюдо в большой коробке, из которой фрикадельку удобно достать и засунуть в духовку для рождественского ужина, подчеркивает IKEA. „Вот оно. Так начинается „Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек““, — шутят в комментариях.

В августе этого года IKEA в Канаде представила новинку для студентов — стартовые наборы с кухонным инвентарем, необходимым для начала самостоятельной жизни.

В набор вошли 16 предметов. А именно: кастрюля, сковородка, две тарелки, по два стакана и кружки, набор столовых приборов, губки для мытья посуды, разделочная доска и прочий инвентарь для повседневной жизни.

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