„Cожженная бумажка в шампанском – это невкусно!“ Какие новогодние обещания дают себе известные жители Эстонии?
Журнал Jana Luхury выяснял у известных людей Эстонии, что они обещают (или не обещают) себе накануне Нового года.
Елена Соломина, телеведущая ETV+
Я, скорее всего, буду выбиваться из общего числа опрошенных, потому что не даю себе никаких обещаний в Новый год. Раньше загадывала желания, но Дед Мороз понимал их превратно, к тому же сожженная бумажка в шампанском – это невкусно!
По сути, дело не в сроках, а в том, что для тебя важно. Если есть цель, будоражащая тебя, то можно начать под конец года и в среду – и все получится. А надеяться на магическое первое января и новую жизнь, что автоматически наладится, – просто приятная иллюзия, которая уже разбилась о твердую реальность.
Мне больше нравится смотреть не вперед в будущее, а вглубь себя. Например, если я наступаю на одни и те же грабли, то зачем и почему? У каждого человека есть жизненный сценарий – можно быть победителем, неудачником, а можно вести серую незаметную жизнь. И самое интересное – понять, по какой сюжетной линии ты идешь, а потом переписать сценарий, в котором будет более яркий финал и удовольствие от процесса жизни.
И если уж говорить о желаниях, то про них я поняла одну важную вещь – надо загадывать их со знаком плюс. Например, не „хочу избавиться от жира“, а „хочу стройное тело“. Запреты и негативные формулировки лишают мотивации и становится непонятно, зачем вообще я это делаю.
И, кстати, одной из лучших новогодних традиций может стать не зарок, а подведение итогов. Главное – обязательно найти, что у нас хорошо получилась, ведь обычно люди склонны обесценивать свои достижения и не обращать на них внимания. А все, что получилось, складывайте в отдельный список, чтобы в минуты сомнений было чем себя поддержать.
Вот у меня с каждым годом все лучше получается полноценно отдыхать. Пару лет назад после рабочего отпуска я осенью дала себе зарок – брать полный отпуск безо всяких работ и проектов. А прямо сейчас даю себе обещание вписывать отдых в календарь как дело повышенной значимости. В следующем году проверим, как получилось.
Андрей Новиков, член правления Tallinna Linnatransport
Меня, пожалуй, сложно назвать модным словом „визионер“, я – практик и редко руководствуюсь эмоциями. Поэтому в моем лексиконе практически нет слова „мечта“, зато часто использую понятие „цель“. Откровенно говоря, такие „обещания под елкой“ – не самый подходящий для меня жанр. Как правило, мои цели – гораздо более долгоиграющие, не на год и даже не на два. А если есть какая-то конкретная проблема, я стараюсь продумать алгоритм ее решения и просто начать действовать. Не вижу смысла в том, чтобы ждать для этого какой-то более или менее красивой даты в календаре. Под Новый год, скорее, хочется подводить какие-то итоги.
По сути, если есть желание достичь какой-либо цели, то надо встать и начинать идти к ней сразу же, что называется, не отходя от кассы, но самое сложное – перебороть самого себя. Как правило, результаты начинают появляться не сразу, необходимо упорство; дальше двигаться становится легче. Так что лучший день, чтобы начать выполнять данное себе обещание, – это всегда сегодня!
Разумеется, есть какие-то вещи из разряда не самых важных и не слишком срочных, о таких иногда задумываешься как бы между прочим. Из разряда „было бы неплохо“. И тут надо признаться, что обещания, к исполнению которых не приступаю сразу, так и остаются обещаниями. Последний пример: как раз во время прошлых новогодних праздников, когда непропорционально много времени проводил за обеденным столом, подумал о том, что было бы замечательно сбросить к следующему Новому году 5 кило лишнего веса. Сегодня благодаря вопросу журнала Jana Luxury обнаружил, что к концу года до поставленной цели осталось „всего“ 7 кг. Спасибо, что спросили…
В общем, пусть Новый год остается теплым, светлым и уютным праздником, когда появляется возможность чуть больше времени провести с людьми, которых ты по-настоящему любишь и ценишь. А ставить цели и добиваться их воплощения можно и нужно во все остальные 364 дня.
Юлия Шандра, директор ювелирной сети Grenardi
Для меня „мой“ Новый год начинается чуть раньше, в конце ноября, когда я отмечаю свой день рождения и получаю многочисленные пожелания от близких людей. Я всегда внимательно их выслушиваю, так как близкие часто сами подводят твои итоги, порой замечая очень интересные факты о тебе. Искренние пожелания, итоги прошлого года и твои внутренние потребности расти и развиваться в различных сферах создают ориентир на будущий год, а главное обещание я даю себе только одно, и оно неизменно: никогда не предавать себя, свои ценности и мечты.
Если говорить о более конкретных и небольших обещаниях, то даю себе их постоянно и не только в определенную дату: всегда делать то, что раньше не делала, бывать в тех местах планеты, где никогда не бывала, исследовать мир и изучать что-то новое. У меня есть блокнот, куда я записываю все в список, когда возникает интерес к разным сферам, спустя время отмечаю, что уже случилось и добавляю новые желания. Порой улыбаюсь: то, чего хотела несколько лет назад, сейчас уже неактуально.
В работе и карьере действительно нужно продумывать максимально четкий план действий с бюджетами и стратегией. Так, готовясь в этом году отмечать 15-летие компании GRENARDI в Эстонии, которую я основала со своей командой и коллегами, я дала обещание открыть самые современные бутики нового поколения и обеспечить лучший опыт, сервис и украшения для эстонских покупателей. Это обещание совсем недавно исполнилось, теперь надо ставить новые цели и двигаться к ним.
Если же о личном, то я начала заниматься новым видом спорта – падел-теннисом. И съездила в экспедицию от Александрии до Луксора вдоль Нила по самым знаковым историческим местам Египта, открыла для себя отдых с друзьями на горных австрийских озерах и красоту природы Словении с ее целебными источниками.
Желаю всем всегда чего-то желать и хотеть, ведь именно эта энергия заставляет нас двигаться и развиваться.
Павел Гурьянов, бренд-шеф и совладелец ресторана Kogu resto ja pagar
Давать обещания самому себе – это хорошая традиция! Я часто составляю список своих целей на год вперед. И эти цели бывают разными, я делю их на несколько видов.
Есть масштабные цели – например, построить дом, написать новый бизнес-план, построить новый ресторан, получить высшее образование. Такие цели могут занимать не один год.
Есть цели менее масштабные, но тоже важные: закончить ремонт, пройти курсы обучения, свозить маму в отпуск, поучаствовать в новом поварском конкурсе.
А есть и маленькие цели, которые лучше всего разбивать на такие мини-цели. Например, прочитать 10 книг, научиться играть на гитаре 5 песен, пробежать 10 километров. Прочитать одну книжку гораздо проще, чем сразу 10. Научиться играть одну мелодию легче, чем 5. Начав бегать по 2 километра, дойдешь до дистанции в 10 км через несколько месяцев. И мини-цели тоже лучше разбивать на цели еще поменьше.
Самое важное – быть последовательным, лучше ставить себе цели поменьше и идти к ним маленькими шажками, чем ставить гигантские абстрактные цели, которые малодостижимы из-за своей сложности. Это как сразу пытаться похудеть на 10 кг, все-таки начинать нужно с подготовки: выстроить режим, правильный сон, правильное питание. Только так можно прийти к результату.
По моим наблюдениям, начать что-то „с понедельника“ гораздо сложнее, чем просто начать. То же и с обещаниями: не стоит начинать что-то с Нового года, а лучше постараться осознанно к этому прийти.
У меня есть хороший пример – я курил несколько лет и все никак не мог бросить. Но в один прекрасный момент я заболел, и заболел так, что сил курить вообще не было. Через пять дней у меня была рабочая поездка в Париж. Я взял с собой пачку сигарет, но в моей компании никто не курил. Вернувшись из Парижа, я осознал, что не курю уже 10 дней, и решил попробовать продолжать. Очень сложно было первый месяц, но я придумал себе мотиваторы, почему я это делаю! Это не полезно для здоровья, это большая трата денег, в тот момент мы ждали ребенка и т. д. Я расставил все приоритеты и не выкурил ни одной сигареты за последние восемь лет. Не уверен, что это обещание сработало бы, если бы я дал его себе под Новый год.
Александра Гаген, терапевт по питанию, член Эстонской ассоциации врачей-специалистов по питанию ETTA
Самым интересным, но одновременно и невероятно сложным новогодним обещанием самой себе была смена профессиональной деятельности. Решиться на этот шаг я не могла в течение нескольких лет, но обещания давала регулярно, с завидным постоянством. Когда привыкаешь к определенному ритму и формату жизни, вывести себя из пресловутой зоны комфорта, даже если она уже давно превратилась в территорию дискомфорта, катастрофически трудно.
Сменить абсолютно структурированную и понятную работу в криминальной полиции на совершенно абстрактный фриланс в только-только начинающей развиваться сфере терапевтического питания – та еще авантюра. Пока я всеми возможными способами оттягивала воплощение своего многострадального обещания, внешние факторы все решили за меня и в достаточно категоричной форме, не оставив других вариантов.
Обещания самому себе – одновременно очень легкий, но и невероятно сложный способ изменить что-либо в своей жизни. С одной стороны – ты себе слово дал, ты же его назад и забрал. А с другой – ответственность перед самим собой требует большей дисциплины, чем перед другими людьми. Так что, не уверен – не обещай.
Предпраздничная суета расслабляет, снимает напряжение и создает настрой супергероя – все смогу, все сумею, со всем справлюсь. Именно такое состояние и подталкивает к желанию не только мечтать, но и воплощать. Причем мгновенно – со второго января или, в крайнем случае, с ближайшего понедельника. Основной момент – не дать угаснуть этому настрою под действием привычной ежедневной рутины.
Новый год для меня не серьезный переход через очередной рубеж, а время для сказки, волшебства и чудес. Поэтому теперь в новогоднюю ночь я не даю себе каких-либо серьезных обещаний, а просто загадываю желания и бескомпромиссно верю в их исполнение.
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