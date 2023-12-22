„Cожженная бумажка в шампанском – это невкусно!“ Какие новогодние обещания дают себе известные жители Эстонии?

Елена Соломина, телеведущая ETV+

Я, скорее всего, буду выбиваться из общего числа опрошенных, потому что не даю себе никаких обещаний в Новый год. Раньше загадывала желания, но Дед Мороз понимал их превратно, к тому же сожженная бумажка в шампанском – это невкусно!

По сути, дело не в сроках, а в том, что для тебя важно. Если есть цель, будоражащая тебя, то можно начать под конец года и в среду – и все получится. А надеяться на магическое первое января и новую жизнь, что автоматически наладится, – просто приятная иллюзия, которая уже разбилась о твердую реальность.

Мне больше нравится смотреть не вперед в будущее, а вглубь себя. Например, если я наступаю на одни и те же грабли, то зачем и почему? У каждого человека есть жизненный сценарий – можно быть победителем, неудачником, а можно вести серую незаметную жизнь. И самое интересное – понять, по какой сюжетной линии ты идешь, а потом переписать сценарий, в котором будет более яркий финал и удовольствие от процесса жизни.

И если уж говорить о желаниях, то про них я поняла одну важную вещь – надо загадывать их со знаком плюс. Например, не „хочу избавиться от жира“, а „хочу стройное тело“. Запреты и негативные формулировки лишают мотивации и становится непонятно, зачем вообще я это делаю.

И, кстати, одной из лучших новогодних традиций может стать не зарок, а подведение итогов. Главное – обязательно найти, что у нас хорошо получилась, ведь обычно люди склонны обесценивать свои достижения и не обращать на них внимания. А все, что получилось, складывайте в отдельный список, чтобы в минуты сомнений было чем себя поддержать.

Вот у меня с каждым годом все лучше получается полноценно отдыхать. Пару лет назад после рабочего отпуска я осенью дала себе зарок – брать полный отпуск безо всяких работ и проектов. А прямо сейчас даю себе обещание вписывать отдых в календарь как дело повышенной значимости. В следующем году проверим, как получилось.

Андрей Новиков, член правления Tallinna Linnatransport