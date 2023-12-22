22.12.2023, 10:02
От покорения Марса до охоты на призраков. Лучшие настольные игры для Рождества и Нового года
Обзор новых настольных игр на любой вкус
ФОТО: | Delfi Meedia
Дизайнер Eesti Ekspress и „Эстонского Экспресса“ и большой поклонник настольных игр рассказывает о новинках, многие из которых посвящены природе.
Признаюсь честно: моему страстному увлечению настольными играми уже более десяти лет. Почти столько же раз я бывал на мероприятии под названием SPIEL — это крупнейшая в мире выставка-ярмарка настольных игр, которая каждый октябрь собирает в немецком городе Эссен почти пару сотен тысяч фанатов со всего мира. С таким бэкграундом трудно удержаться от соблазна в конце года рассказать о новинках из мира настольных игр. В подборке ниже представлены те игры, которые уже можно найти в Эстонии или как минимум в зарубежных интернет-магазинах.