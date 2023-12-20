ГАЛЕРЕЯ | Бурлило и жарило: в Ласнамяэ наступление зимы отметили днем сауны

„Уже второй год подряд мы проводим данное мероприятие. Отзывы людей снова были крайнеположительными, а места были заполнены практически сразу. Я рада, что мы смогли в канун Рождества предложить жителям Ласнамяэ такое приятное и полезное мероприятие, а заодно познакомить с услугами Ласнамяэской бани тех, кто посетил ее впервые“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 19 декабря, с 11.00 до 20.30 в Ласнамяэской бане (ул. Паэ, 19–2) прошломероприятие, посвящённое первому дню зимы. Для всех участников оно было бесплатным, но было необходимо предварительно на него зарегистрироваться, так как количество мест было ограничено.

Основной целью мероприятия являлось знакомство населения с традициями банного отдыха и различными видами саун и бочек для купания. В это день можно было бесплатно посетить как Ласнамяэскую баню, так и различные бочки для купания (еловую, сосновую, соляную и гидромассажную). Кроме того, на парковке перед зданием были установлены сауны с финской печью.

Ласнамяэская баня — это городская баня под ведомством управы района Ласнамяэ. Под крышей бани находятся отдельные сауны для мужчин и женщин и почасовой душ. Как в мужской, так и в женской части имеются две разные бани, парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара имеется прекрасная возможность выйти на оборудованную удобными скамейками закрытую террасу – поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. Раздевалки оснащены запираемыми шкафчиками. Также можно насладиться массажем от квалифицированного массажиста.