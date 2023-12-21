Глас народа: Каю Каллас с поста, больше денег, баночку пива. О чем пишут и что желают гости таллиннского рождественского рынка?

Традиция украшать елку на Ратушной площади стала настоящим символом праздничной атмосферы. Однако, что делает эту елку по-настоящему уникальной, так это необычная традиция, которая сложилась за последние годы. Люди со всех уголков приходят сюда не только, чтобы насладиться красотой праздничных украшений, но и чтобы оставить под елкой свои самые теплые письма, пожелания и откровения.

Здесь каждый может стать автором своей рождественской истории. Разнообразные письма развешанные по ветвям колючей красавицы и разбросаны по земле вокруг, словно множество маленьких тайн, ожидающие своего часа. Сюда пишут все: от детских пожеланий, до взрослых откровений.

Давайте приоткроем этот таинственный мир, и посмотрим, о чем говорят люди.

В глаза бросилось авторское стихотворение, которое не может не растрогать. Смотрите, насколько автор старался - расчерченные линии, оформление! Чувствуется, сколько сил было вложено в эту работу. А узнали ли вы логотип, который нарисован в письме?

(Авторский текст. Орфография и пунктуация сохранены)

У каждого в судьбе своя мечта

Дорога к ней не так проста порой

Пусть цели достигаются всегда

Удача светит яркою звездою!!!

Поможет добиваца всех высот

В победу веря в собственные силы

И новый день который настает

Опять успешный

будет и счастливый

Необычное послание оставила на елке и некая девушка. Она написала свое пожелание на магазинном чеке, из которого видно, что кто-то основательно закупился к громкой вечеринке. Хочется пожелать, чтобы все было так, как она захочет, и, конечно же, крепкого здоровья!

Также на ветке елочки можно найти и много пожеланий здоровья, счастья, успеха, а кто-то желает себе и окружающим побольше денег. Не обошлось и без упоминаний премьер-министра Эстонии Каи Каллас: „Дорогой Дедуля Мороз :3 Хочу, чтобы все жили в мире! И, чтобы Кая Каллас покинула пост. И хочу много денег!!! (зачеркнуто). И баночку пива“

Смотри в галерее, что еще писали посетители ярмарки.

А какие итоги вы подвели в уходящем году? Что пожелаете себе и окружающим? Пишите в комментариях!