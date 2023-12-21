7 неизвестных большинству людей фактов о сладостях Kalev

В городе Тарту проживает женщина по имени Анне, которая на протяжении уже почти 10 лет посещает магазин Kalev практически ежедневно, всегда покупая там 100-граммовую плитку шоколада Anneke. Примечательно, что это единственная ее ежедневная покупка в магазине. Есть в Тарту и другие выдающиеся ценители продукции Kalev – один из них, например, уже не первый год захаживает в магазин за развесными конфетами Komeet, и его все продавцы также знают не только в лицо, но и по имени.Когда работники расположенного в центре Тарту магазина конфет замещали больных сотрудников магазина в торговом центре Lõunakeskus, они с удивлением открыли для себя, что в городе есть ряд постоянных клиентов, которые поочередно посещают оба магазина. Некоторые из них, например, утром заходят в один, а вечером – в другой. Статистика также подтверждает, что есть люди, которые посещают разные магазины Kalev, но зато можно провести явную черту между клиентами интернет-магазина и физических магазинов – обе эти категории скорее хранят верность выбранному каналу продаж.