„Свет Рождества“, „Большая новогодняя викторина“, „Новогодняя ночь“, концерты и кинофильмы: что посмотреть на ETV+ в эти праздники?

С 23 декабря по 7 января собственные передачи ETV+ уходят на зимние каникулы, освободив место развлекательной телепрограмме и подведению итогов уходящего года.

В понедельник, 25 декабря, в 19:15 в прямой эфир ETV+ по традиции выйдет благотворительная передача „Свет Рождества“, которая в этом году совместно с Фондом родильных домов поддержит сбор средств на покупку неонатальных реанимационных столов и инкубаторов для новорожденных.

В эфире передачи „Свет Рождества“ семьи поделятся своими историями, гости студии расскажут о собственном опыте, а музыканты создадут праздничное настроение. У телезрителей будет возможность внести свой вклад в приобретение необходимого малышам оборудования.

Во вторник, 26 декабря, в 20:10 смотрите итоговый выпуск „Актуальной камеры“. В фокусе главные события уходящего года: политический кризис в стране, школьная реформа, перемены в Нарве и уроки, которые мы можем вынести из истории.

В 20:40 выйдет праздничный спецвыпуск программы „Зеркало: Операция Рождество“ с Виталием Вестериненом.

В итоговом выпуске „Эпицентра“ в среду, 27 декабря, в 20:10 вместе с журналистами, экспертами и Дедом Морозом обсудим основные события 2023 года: парламентские выборы, радикальные предложения по изменению налогов, скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас и другие темы, затронувшие прежде всего русскоязычную общину Эстонии.

В четверг, 28 декабря, в 20:40 смотрите новогодний выпуск ретропрограммы „Кино с антресолей: С Новым годом!“ с Юлией Календой и Александром Хоботовым.

В пятницу, 29 декабря, в 20:10 не пропустите „Интервью с президентом“: журналист Андрей Титов подведет итоги года вместе с президентом Аларом Карисом.

В субботу, 30 декабря, в 20:10 через увлекательные и веселые вопросы события уходящего года вспомнят в „Большой новогодней викторине 2023“ Эдуард Томан, Виктор Васильев, Андрей Шумаков, Дмитрий Кукушкин, а также Екатерина Зонова и Анна Сапроненко-Мельдер.