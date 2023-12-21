„Свет Рождества“, „Большая новогодняя викторина“, „Новогодняя ночь“, концерты и кинофильмы: что посмотреть на ETV+ в эти праздники?
В преддверии наступающих праздников ETV+ подготовил для зрителей обширную телепрограмму, в которую включены как праздничные выпуски своих собственных проектов, так и подборка концертов, тематических документальных и художественных фильмов.
С 23 декабря по 7 января собственные передачи ETV+ уходят на зимние каникулы, освободив место развлекательной телепрограмме и подведению итогов уходящего года.
В понедельник, 25 декабря, в 19:15 в прямой эфир ETV+ по традиции выйдет благотворительная передача „Свет Рождества“, которая в этом году совместно с Фондом родильных домов поддержит сбор средств на покупку неонатальных реанимационных столов и инкубаторов для новорожденных.
В эфире передачи „Свет Рождества“ семьи поделятся своими историями, гости студии расскажут о собственном опыте, а музыканты создадут праздничное настроение. У телезрителей будет возможность внести свой вклад в приобретение необходимого малышам оборудования.
Во вторник, 26 декабря, в 20:10 смотрите итоговый выпуск „Актуальной камеры“. В фокусе главные события уходящего года: политический кризис в стране, школьная реформа, перемены в Нарве и уроки, которые мы можем вынести из истории.
В 20:40 выйдет праздничный спецвыпуск программы „Зеркало: Операция Рождество“ с Виталием Вестериненом.
В итоговом выпуске „Эпицентра“ в среду, 27 декабря, в 20:10 вместе с журналистами, экспертами и Дедом Морозом обсудим основные события 2023 года: парламентские выборы, радикальные предложения по изменению налогов, скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас и другие темы, затронувшие прежде всего русскоязычную общину Эстонии.
В четверг, 28 декабря, в 20:40 смотрите новогодний выпуск ретропрограммы „Кино с антресолей: С Новым годом!“ с Юлией Календой и Александром Хоботовым.
В пятницу, 29 декабря, в 20:10 не пропустите „Интервью с президентом“: журналист Андрей Титов подведет итоги года вместе с президентом Аларом Карисом.
В субботу, 30 декабря, в 20:10 через увлекательные и веселые вопросы события уходящего года вспомнят в „Большой новогодней викторине 2023“ Эдуард Томан, Виктор Васильев, Андрей Шумаков, Дмитрий Кукушкин, а также Екатерина Зонова и Анна Сапроненко-Мельдер.
Кульминационным моментом всей праздничной программы ETV+ в этом году станет „Новогодняя ночь с ETV+„, которая выйдет в эфир 31 декабря в 22:45. В праздничной программе: встречи с любимыми певцами и танцорами, много музыки и юмора. Зрителей ожидают яркие впечатления, интервью с общественными и политическими деятелями, задушевные разговоры с ведущими телеканала.
В 23:50 в эфире – новогоднее приветствие президента ЭР Алара Кариса.Фильмы: киноклассика и теленовинки
По традиции, в грядущие праздники ETV+ предложит телезрителю широкий выбор тематических документальных и художественных фильмов.
Из советской киноклассики можно будет увидеть мюзикл „Летучая мышь“ (30.12 в 17:45) и комедийную мелодраму „Снегурочку вызывали?“ (30.12 в 21:20) с участием известных актеров советского периода.
Среди зарубежных кинопремьер можно будет увидеть драму с Энтони Хопкинсом „Отец“ (23.12 в 20:10) – непревзойденная игра Хопкинса раскрывает мир человека сквозь призму старения и деменции, когда человек, не понимая, что с ним происходит, не перестает испытывать боль и горе.
25 декабря в 21:00 впервые на телеэкраны ETV+ выйдет новогодний ромком „Заснеженное Рождество“ – в канун празднования Рождества снегопад нарушил планы няни, но помог устроить детям праздник и наладить личную жизнь.
Любителям документальных проектов телеканал покажет премьеры двухсерийного фильма „Рождество в исторических замках Англии“ (23.12 в 16:30 и 30.12 в 17:00), картин „На поезде по живописной Британии в Рождество“ (24.12 в 10:00) и „Устремленный к вечности Ватикан“ (24.12 в 19:05).
Среди полюбившихся российских кинокартин можно отметить показ семейного фильма „Пальма“ (24.12 в 11:00), красочной приключенческой мелодрамы „Серебряные коньки“ (24.12 в 20:10) и новогодней комедии „Обратная связь“ (30.12 в 22:30).Музыка и концерты
В ближайшие праздничные недели телезрителю будет также представлена обширная музыкальная программа.
В субботу, 23 декабря, в 18:30 в эфире ETV+ состоится показ зимнего концерта в исполнении актеров Русского театра Эстонии „С любимыми не расставайтесь...“, а в Рождественский сочельник, 24 декабря, в эфир на 22:30 запланирован концерт с участием выдающегося немецкого оперного певца „Рождество с Йонасом Кауфманном“. В его исполнении прозвучат самые известные рождественские гимны со всего света.
В понедельник, 25 декабря, в 17:30 – фильм-балет „Щелкунчик Джорджа Баланчина“, а в 22:30 – концерт „Селин Дион: „Рискуя““.
В новогоднюю ночь ETV+ покажет в эфире уникальную подборку музыкальных концертов с участием мировых звезд: концерт популярной британской певицы Риты Ора (в 19:05), который был записан на Эйфелевой башне, и концерт Тины Тернер (в 02:35), записанный в Голландии во время тура, посвященного 50-летию ее сценической деятельности.
1 января в 22:30 не пропустите запись концерта „Стинг. Концерт в парижской „Олимпии“".“Кофе+„, „Горизонт“ и другие собственные передачи ETV+ вернутся в эфир c 8 января.
На второй неделе января телеканал начнет показ ЧЕ по фигурному катанию, который в этом году пройдет в литовском Каунасе.